Deadline Day: Gibt es noch einen Überraschungs-Transfer beim FC Bayern?

Der sogenannte Deadline Day ist im englischen Fußball eine spektakuläre Angelegenheit. Oft wechseln in der letzten Minute, bevor das Transferfenster schließt, noch Spieler. Was passiert beim FC Bayern am letzten Tag der Sommer-Transferperiode?

31. August 2022 - 18:13 Uhr | AZ