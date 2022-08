Hasan Salihamidzic bleibt bei Bayern: Diese Aufgaben hat er jetzt

Der Vertrag des Sportvorstands wird bis 2026 verlängert. Präsident Herbert Hainer schwärmt: "Er gibt für den FC Bayern 24 Stunden am Tag alles!" Es stehen in Zukunft auch große Aufgaben an.

31. August 2022 - 06:00 Uhr | Maximilian Koch