FC Bayern: Nach Werben um Flick - Rummenigge attackiert Bierhoff scharf

Es gibt mal wieder Zoff zwischen dem DFB und dem FC Bayern: Nachdem Oliver Bierhoff zuletzt Hansi Flick als potenziellen Nachfolger für Joachim Löw ins Spiel gebracht hat, folgt nun die Breitseite von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

München - Beim FC Bayern ist das Werben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Trainer Hansi Flick offenbar überhaupt nicht gut angekommen! Nachdem DFB-Direktor Oliver Bierhoff eine Verpflichtung des Bayern-Trainers als Nachfolger für den seit Monaten stark in der Kritik stehenden Joachim Löw zuletzt nicht ausschließen wollte, folgt nun eine Attacke von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

"Ich muss offen und ehrlich sagen: Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff", sagt Rummenigge in einem Interview mit " ": "Bei allem war der Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Darüber würde ich mir Gedanken machen und über nichts anderes."

Soll eine Analyse der Krise des DFB-Teams präsentieren: Oliver Bierhoff. © Alex Grimm/Getty Images Europe/DFB/dpa

Rummenigge: Bierhoff gegenüber Löw "illoyal"

Gegenüber dem aktuellen Bundestrainer Joachim Löw sei es darüber hinaus "illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen."

Ohnehin sei eine Trennung von Flick, dessen Vertrag bei den Bayern noch bis 2023 datiert ist, überhaupt kein Thema. "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken", sagt Rummenigge.