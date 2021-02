RTL schnappt sich Uli Hoeneß als Länderspiel-Experte!

Neue Beschäftigung für Uli Hoeneß: Der langjährige Macher des FC Bayern wird die Länderspiele im März als TV-Experte bei RTL begleiten.

München - Uli Hoeneß wird Experte für die WM-Qualifikationsspiele der Deutschen Nationalmannschaft im März bei RTL. An der Seite von Moderator Florian König wird er die Qualifikationsspiele der DFB-Elf zur WM 2022 gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien analysieren. Das erste Spiel findet am 25. März in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg statt (Anstoß: 20:45 Uhr). Gemeinsam mit König wird Hoeneß die Spiele Corona-bedingt aus dem Studio 5 der Mediengruppe RTL in Köln analysieren.

"Ich freue mich sehr auf diese interessante Aufgabe, die ja auch für mich etwas ganz Neues ist", wird Hoeneß in der Mitteilung des Kölner Senders zitiert: "Wer mich kennt, weiß, dass ich jede Aufgabe, die ich annehme, immer mit 100 Prozent ausfülle, und das verspreche ich auch in diesem Fall den Fans und Zuschauern zuhause vor dem Fernseher."

Hoeneß wird Länderspiel-Experte: RTL begeistert

Bei RTL freut man sich, in Hoeneß einen hochkarätigen Experten verpflichtet zu haben. "Ich bin begeistert, dass Uli Hoeneß als Experte mit seiner geballten Fußballkompetenz und Leidenschaft für den Sport das RTL-Team für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft verstärken wird. Wir freuen uns auf seine neue Rolle, auf spannende Analysen und fundierte Experten-Gespräche", sagt RTL-Geschäftsführer.