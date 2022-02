FC Bayern: "Luxus-Transfer"? Berater von Marcel Sabitzer reagiert auf Rummenigge-Kritik

Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsboss des FC Bayern, kritisiert die Verpflichtung von Marcel Sabitzer. Der Berater des Österreichers reagiert und relativiert.

Ist beim FC Bayern noch nicht so richtig angekommen: Marcel Sabitzer.

München – Es war noch nicht das erste halbe Jahr von Marcel Sabitzer beim FC Bayern. Der Sommerneuzugang von RB Leipzig fand sich in den Spielen zumeist auf der Bank wieder.

Seine wenigen Chancen von Beginn an konnte der Österreicher nicht nutzen – null Torbeteiligungen nach 18 Pflichtspielen.

Rummenigge: Sabitzer hat "Kader nicht verbessert"

"Ich finde, aus heutiger Sicht war das ein Luxus-Transfer, der nicht wenig Geld gekostet hat und eigentlich die Mannschaft oder den Kader nicht verbessert hat, wie man sich es vielleicht gewünscht hat", hatte sich Karl-Heinz Rummenigge am Montag kritisch zu den Leistungen des Mittelfeldspielers bei " " geäußert.

Sabitzers Berater reagierte, angesprochen auf die Aussagen des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, postwendend: "Er muss ankommen. Da ist jetzt das erste halbe Jahr rum, er konnte keine Vorbereitung mitmachen in Bayern. Das war alles noch am letzten Tag", so Roger Wittmann bei " ".

Berater: Werden in der Rückrunde "einen neuen Sabitzer sehen"

Der 27-Jährige wechselte im Sommer erst kurz vor Transferschluss nach München und hatte dementsprechend kaum Eingewöhnungszeit. Grundsätzlich könne Wittmann aber die Kritik an seinem Schützling verstehen: "Ich glaube, dass es, wenn man die Leistung von ihm in Leipzig beurteilt und sieht, heute Bayern München, dann glaube ich schon, dass er viel, viel Luft nach oben hat."

An einen vorzeitigen Abschied aus München ist aber trotz der durchwachsenen ersten Saisonhälfte nicht zu denken. "Es gibt keinen Grund, dass der Sabitzer jetzt sagt, er muss da weg. Er ist ein Topspieler und Bayern München ist eine andere Liga", erklärte Wittmann, betonte aber auch: "Da muss er jetzt zurechtkommen. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei." Der Berater des Österreichers ist sich sicher: In der Rückrunde werde man "einen neuen Sabitzer sehen".