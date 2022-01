Schnelligkeit, Schießen, Technik: Jamal Musiala sieht sich bei "Fifa" unter Wert verkauft

Er stelle sich selbst auf der Playstation auf, gibt Bayern-Youngster Jamal Musiala in einem Interview zu - der 18-Jährige wünscht sich allerdings eine bessere Bewertung.

"Der Trainer hat mir viele Tipps gegeben, wie ich richtig auf den Gegner draufgehe, welche Laufwege wichtig sind und wie und wann ich die Zweikämpfe annehmen muss. Er erwartet von mir auf dieser Position zwei Rollen: Wenn wir in der Defensive sind, bin ich ein Sechser. Wenn wir in die Offensive gehen, spiele ich einen zweiten Achter neben Thomas Müller", sagt Bayern-Profi Jamal Musiala über seine Aufgaben im Team von Julian Nagelsmann.

München - Beim FC Bayern ist Jamal Musiala auf einem sehr guten Weg, und auch was seine persönliche Entwicklung in der deutschen Nationalmannschaft angeht, ist er sicher, dass seine "Zeit in der Startelf" kommen wird.

Es läuft für den 18-Jährigen, dem die Experten eine glänzende Zukunft prophezeien. Im Interview mit der "Sport Bild" betonte Musiala, dass er das spezielle Sieger-Gen, die "Mia san mia"-Mentalität verinnerlicht habe: "Ich wollte schon als Kind immer gewinnen. Das auch im Profifußball auf höchstem Niveau zu übertragen, lernst du tatsächlich beim FC Bayern am besten. Das ist auch mentales Training, das du hier bekommst."

Das sagt Jamal Musiala über seine erste Fifa-Karte auf der Playstation

Mit seinem Rating bei der Fußball-Simulation "Fifa "2022" ist der Mittelfeldspieler allerdings so überhaupt nicht einverstanden. Er stelle sich zwar selbst auf der Playstation auf ("Das bin ich mir schuldig"), sein digitales Abbild habe allerdings zu viele Ballverluste.

Bei einer Bewertung von 75 hat Musiala bei ESA Sports immerhin eine Gold-Karte. © Screenshot Fifa 2022

Und: "Was Schnelligkeit, Schießen oder Technik betrifft, sehe ich mich da schon besser als bei der Fifa-Bewertung. Ich präferiere ein Rating von 90 oder 80+, anstelle der 75."