FC Bayern: Luft nach oben bei den Ex-Bullen Upamecano und Sabitzer

Upamecano und Sabitzer haben beim FC Bayern noch nicht konstant überzeugt. Allerdings weiß sich Nagelsmann um ihr Potenzial aus seiner früheren Zeit bei RB Leipzig.

München - Karl-Heinz Rummenigge wurde bei der Personalie Marcel Sabitzer sehr deutlich. Der Österreicher sei "ein Luxustransfer" gewesen, sagte der Ex-Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München unlängst bei Sky. Und: Sabitzer habe "den Kader nicht so verbessert, wie man sich das vorgestellt hat".

Sabitzer-Berater: Bald neuer Mittelfeldstar zu sehen

Eine Einschätzung, die Sabitzer-Berater Roger Wittmann so nicht stehen lassen wollte. Der 27-jährige Mittelfeldstar, der kurz vor Ende der Sommertransferperiode von RB Leipzig nach München kam, habe zwar noch "viel, viel Luft nach oben", aber eben auch die Vorbereitung nicht bei Bayern mitgemacht, sagte er. Daher werde man nun in der Rückrunde "einen neuen Sabitzer sehen".

Trainer Julian Nagelsmann würde es freuen. Der Coach arbeitete schon in Leipzig mit Sabitzer zusammen, machte ihn zum Kapitän. Doch von einer solch prägenden Rolle ist der Neuzugang bei Bayern weit entfernt. Im Topspiel am Samstagabend gegen die alten Kollegen wird Sabitzer auf der Ersatzbank sitzen, im zentralen Mittelfeld kommt Corentin Tolisso als Ersatz für Leon Goretzka neben Joshua Kimmich zum Einsatz. Und als Aushilfs-Linksverteidiger hat sich Sabitzer zuletzt auch nicht unbedingt in die erste Elf gespielt. Wann zündet Sabitzer endlich im Bayern-Trikot?

18 Einsätze in dieser Saison: Marcel Sabitzer. © Minkoff/AK

Nagelsmann über Sabitzer: In den letzten Wochen gut trainiert

"Sabi hatte einen guten Start bei uns", sagte Nagelsmann am Donnerstag: "Er hat dann aber, nachdem der Kader kompletter war, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, auch mit Verletzungen." In den vergangenen zwei, drei Wochen habe Sabitzer jedoch "sehr gut trainiert, und er entwickelt sich zu einer guten Kadergröße", ergänzte der Coach: "Das hatten wir uns auch versprochen von seiner Verpflichtung."

Upamecano: "Ich bin noch nicht am Limit. Ich will das Maximum geben"

Etwas Luft nach oben hat auch der zweite Ex-Leipziger: Dayot Upamecano. Bei seinen 23 Pflichtspielen in dieser Saison zeigte der 23-Jährige wechselhafte Leistungen - mal großartig, mal fehlerbehaftet. "Ich denke, dass ich mich noch weiterentwickeln, noch viel lernen kann", sagte Upamecano vor dem Duell mit seinem früheren Klub: "Ich spiele in einer der besten Mannschaften der Welt. Darauf bin ich stolz. Aber ich bin noch nicht am Limit. Ich kämpfe für dieses Trikot. Ich will das Maximum geben."

Zuletzt wurde der Verteidiger von einer Corona-Erkrankung gestoppt, nun sieht er sich körperlich auf einem hohen Niveau. "Ich fühle mich jetzt wieder sehr gut, auf und außerhalb des Platzes", ergänzte Upamecano: "Es war gut, jetzt eine Pause zu haben. Sie wird uns in der Vorbereitung auf Leipzig gut tun. Wir wollen uns die drei Punkte holen."

Nagelsmann: Upamecano hat Potenzial

Diesen Plan würde Nagelsmann freilich unterschreiben, der Coach gab Upamecano vor der Partie Rückendeckung. "Upa hat eine gute Entwicklung genommen", sagte Nagelsmann. "Er ist noch ein junger Spieler und hat die Aufgabe, sich zu stabilisieren. Es gibt ein paar Positionen, da ist weniger Spektakel gefragt, sondern Verlässlichkeit. Upa hat da noch Entwicklungspotenziale, die er aber auch erreichen wird.