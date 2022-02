Training abgebrochen: FC Bayern bangt vor Leipzig-Kracher um Lucas Hernández

Lucas Hernández hat am Mittwoch einen Schlag auf den Fuß abbekommen und musste das Training vorzeitig abbrechen. Wie schwer die Verletzung wiegt, ist noch unklar. Am Samstag treffen die Münchner im Spitzenspiel auf RB Leipzig.

Lucas Hernández hat sich am Mittwoch im Training verletzt. (Archivbild)

München - Der FC Bayern sorgt sich vor dem Spitzenspiel am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) um Lucas Hernández. Der französische Abwehrspieler hat am Mittwoch im Training in einem Zweikampf mit Youngster Paul Wanner und Corentin Tolisso einen Schlag auf den Fuß abbekommen und musste die Einheit vorzeitig abbrechen.

Fällt Lucas Hernández am Samstag gegen Leipzig aus?

Hernández begab sich daraufhin zur medizinischen Abteilung und wurde behandelt. Ob es sich um eine ernsthafte Verletzung handelt und womöglich auch das Spiel am Samstag auf der Kippe steht, ist noch unklar. Eine genauere Auskunft ist spätestens bei der Pressekonferenz am Donnerstag von Julian Nagelsmann zu erwarten.

Für die Bayern wäre ein Ausfall von Hernández doppelt bitter. Der Weltmeister von 2018 ist unter Nagelsmann eigentlich gesetzt und wäre wohl die erste Wahl als Ersatz für Linksverteidiger Alphonso Davies, der aufgrund von Anzeichen einer Herzmuskelentzündung bis auf weiteres ausfällt.