FC Bayern: Leon Goretzka und Javi Martínez positiv auf Corona getestet

Leon Goretzka und Javi Martínez sind positiv auf das Coronavirus getestet worden und haben sich in Quarantäne begeben.

München - Der FC Bayern muss vorerst auf Leon Goretzka und Javi Martínez verzichten. Wie Trainer Hansi Flick am Freitag mitteilte, sind die beiden Mittelfeldspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sie haben sich in Quarantäne begeben, man stehe in Kontakt mit dem Gesundheitsamt.

Goretzka: "Habe mich jederzeit an die Regeln gehalten"

Am frühen Nachmittag meldete sich Goretzka via Social Media zu Wort. "Ich habe mich jederzeit an die Corona-Regeln gehalten. Dennoch bin ich positiv getestet worden. Glücklicherweise geht es mir bisher gut", schrieb der Nationalspieler auf Instagram.

Insgesamt sind es bereits die Corona-Fälle Nummer vier und fünf in der Mannschaft des FC Bayern. Im Herbst waren bereits Joshua Zirkzee sowie Serge Gnabry und Niklas Süle positiv getestet worden, bei letzteren stellten sich die Tests im Nachgang jedoch als falsch heraus.

FC Bayern: Auch Corentin Tolisso fällt aus

Neben Goretzka und Martínez müssen die Münchner beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) auch auf Corentin Tolisso verzichten. Der Mittelfeldspieler, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, soll ab Sonntag wieder dabei sein. Für die Position im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich stehen noch Marc Roca sowohl Jamal Musiala zur Verfügung.