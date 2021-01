Ivica Olic: Robert Lewandowski und Andrej Kramaric beim FC Bayern? Das würde passen!

Am Samstag gastiert die TSG Hoffenheim mit Top-Torjäger Andrej Kramaric in der Allianz Arena. Der kroatische Angreifer wurde im Sommer auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Mit Robert Lewandowski würde er gut harmonieren, meint Landsmann Ivica Olic.

29. Januar 2021 - 13:23 Uhr | AZ