Sportwissenschaftler über Geisterspiele: Vorteil FC Bayern?

Den ohne die Zuschauer fehlenden Heimvorteil sieht Martin Lames als Verstärker bereits bestehender Ungleichheiten. Der Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München warnt zudem vor den Schäden durch die Corona-Krise.

München Ohne Zuschauer gewinnt noch häufiger das Team mit dem großen Budget und den teuren Spielern", Sportwissenschaftler Martin Lames in einem Interview der .

Unterlegenen Teams geht Fan-Unterstützung ab

Der ohne Zuschauer fehlende Heimvorteil verstärke deshalb die bestehenden Ungleichheiten noch zusätzlich. Dies sei eine große Bedrohung für die Bundesliga, findet der Professor für Trainingswissenschaft und Sportinformatik an der TU München.

Lames: "Es ist nachgewiesen, wie Fans ihr Heimteam stärken, diesen Zusammenhang können wir in der Sportwissenschaft als etabliert betrachten." Unterlegene Teams benötigten diese Extra-Unterstützung, um trotz ihrer geringeren sportlichen Fähigkeiten zu gewinnen", ist der 61-Jährige sicher.

Lames fordert "solidarische und einheitliche Lösung" für die Bundesliga

Zudem warnt Lames vor langfristigen Schäden für die Bundesliga durch die Geisterspiele in der Corona-Pandemie: "Was die finanziellen Unterschiede in der Liga betrifft, sind fehlende Zuschauer fatal."