FC Bayern: Kommen gegen Augsburg doch 250 Fans in die Allianz Arena?

Womöglich darf der FC Bayern am letzten Spieltag doch Fans in die Allianz Arena lassen. Am Dienstag machte die Regierung den Weg dafür frei.

18. Mai 2021 - 18:56 Uhr | Maximilian Koch