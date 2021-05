Der "Tiger" verlässt den FC Bayern: Diese Stars wurden von Hermann Gerland geformt

firo/Augenklick 8 Mats Hummels wurde zwischen 1995 und 2006 in der Bayern-Jugend ausgebildet, in der Saison 2006/07 spielte er in der zweiten Mannschaft unter Gerland. Nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund legte er eine Weltkarriere hin und gewann unter anderem sechs Mal die deutsche Meisterschaft, drei Mal den DFB-Pokal sowie 2014 die Weltmeisterschaft in Brasilien.