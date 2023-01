FC Bayern: Julian Nagelsmann erklärt Grund für Remis gegen Frankfurt

Auch im dritten Spiel im Jahr 2023 kommt der deutsche Rekordmeister nicht über ein 1:1 hinaus. Nach der Partie gegen Frankfurt erklärt sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann das Unentschieden vor allem mit der mangelnden Spielbeschleunigung seiner Mannschaft.

München - Der Bayern-Motor stottert noch ein wenig. Auch in der dritten Partie im neuen Jahr konnten die Münchner keinen Sieg einfahren. Gegen mutige Frankfurter hagelte es für die Mannschaft von Julian Nagelsmann bereits das dritte Unentschieden in Folge. Kein Wunder also, dass der Bayern-Coach nach dem Spiel sichtlich verärgert war. Gegenüber Sky sagte der Landsberger: "Wir haben viele Punkte, die wir besser machen können."

Fehlendes Selbstvertrauen und schlechte Spielbeschleunigung

Neben dem fehlenden Selbstvertrauen erklärt sich Nagelsmann das Remis vor allem mit der mangelhaften Spielbeschleunigung seines Teams. "Wir spielen mit sehr großem Abstand von der Viererkette zum ersten Angreifer von Frankfurt. Dann wird es schwer, wenn der Gegner so tief steht", so der 35-Jährige.

FC Bayern: Spieler nutzen Räume im Zentrum nicht

Dadurch suchten die Münchner im Spielaufbau immer wieder die Außenspieler um Kingsley Coman und Leroy Sané, obwohl sich für Jamal Musiala und Thomas Müller durchaus Räume im Zentrum ergaben. Das Flügelspiel des FC Bayern konnten die Frankfurter so ohne große Probleme verteidigen. "Dann wir es auch schwer, die nötige Torgefahr reinzubringen", führte Nagelsmann weiter aus.

Diese Torgefahr wird es aber spätestens am Mittwoch brauchen. Dann geht es für die Münchner nämlich im DFB-Pokal gegen Mainz 05. Und da kann es ja bekannterweise nicht zu einem Unentschieden kommen.