Jablonski pfeift zum Pausentee! Die Bayern führen in einem intensiven Spiel durch einen sehenswerten Treffer von Leroy Sané! Auch Thomas Müller zeigt bisher eine richtig gute Partie. Der Ersatz-Kapitän dirigiert seine Jungs in "Radio Müller"-Manier übers Feld. Aber Frankfurt macht es den Münchnern hier nicht gerade leicht! Die Eintracht steht hinten über weite Phasen gut und kommt immer wieder zu Kontern. Das Spiel ist also alles andere als entschieden!