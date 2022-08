FC Bayern ist "bei 100 Prozent": Kingsley Comans Drohung an die Konkurrenz

Kingsley Coman begeistert bei seinem Liga-Debüt in dieser Saison und war beim 7:0 gegen den VfL Bochum an vier Treffern direkt beteiligt.

München/Bochum - Es war seine Ligapremiere und er war sofort wieder der Alte: Kingsley Coman begeisterte beim deutlichen 7:0 des FC Bayern in Bochum. Beim Auswärtsspiel zeigte der Franzose, der in den beiden Partien zuvor noch seine Rotsperre aus der Vorsaison absitzen musste, eine famose Leistung (AZ-Note 1) und war an vier Treffern direkt beteiligt.

Coman an vier Treffern direkt beteiligt

"Ich fühle mich sehr gut und bin sehr stolz auf diese Vorstellung. So müssen wir weiterspielen", sagte der 26-Jährige bei DAZN fast schon drohend: "Wir sind gut drauf und haben einfach Spaß zu spielen."

Das war auch Coman am Sonntagabend in Bochum anzumerken: Der Flügelspieler gab die Vorlage zum 1:0 und 4:0, holte den Elfmeter zum 5:0 heraus und erzielte das 3:0 selbst. "Wir sind bei 100 Prozent, ja – aber diese Saison wird lang werden. Wir müssen immer alles geben."

Vor allem Bayerns neue Offensive um Königstransfer Sadio Mané, Serge Gnabry, Jamal Musial, Thomas Müller, Leroy Sané und jetzt auch endlich mit Coman begeistert in dieser noch jungen Saison. "Wir bewegen uns viel und haben viele Möglichkeiten vorne", sagte der Franzose abschließend.