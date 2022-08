Noten zum FC Bayern gegen den VfL Bochum: Coman bester Bayer, auch Sané famos

Der FC Bayern gewinnt gegen den VfL Bochum mit 7:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

München - Die nächste Tor-Gala des FC Bayern: Beim VfL Bochum triumphiert das Nagelsmann-Team überlegen mit 7:0. In der Offensive läuft es wieder prächtig.

Die AZ-Einzelkritik.

MANUEL NEUER – NOTE 3: In der Vorsaison nicht dabei, als sich Sven Ulreich vier Gegentore beim VfL fing. Mit Wacklern im Passspiel zu Beginn, packte dann sicher gegen Asano zu (38.).

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Rechts hinten die Nummer eins. Defensiv wie offensiv präsent, schoss knapp am Tor vorbei (11.). Solide Partie.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 2: Der Niederländer gab sein Startelf-Debüt in der Liga – trotz Bänderverletzung an der Hand. De Ligt spielte mit Schiene. Top, wie er im Strafraum gegen Zoller das 1:1 verhinderte (7.), blockte den Ball mit der Brust. De Ligt ist ein wahres Kopfballungeheuer: Köpfte nach Kimmich-Ecke wuchtig zum 2:0 ein (25.).

Kimmich spielte reihenweise Traumpässe

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Nach gutem Saisonstart derzeit in der Innenverteidigung gesetzt. Mit ein, zwei Unkonzentriertheiten in der ersten Halbzeit. Das hatte diesmal keine Folgen gegen harmlose Bochumer. Steigerte sich.

LUCAS HERNÁNDEZ – NOTE 3: Weil Davies kurzfristig wegen muskulärer Probleme passen musste, gab Hernández den Linksverteidiger. Defensiv sicher, offensiv zurückhaltend.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 1: Starke Saison bislang, starkes Spiel auch in Bochum. Taktgeber im Mittelfeld, Assist zum 2:0. Spielte reihenweise Traumpässe.

MARCEL SABITZER – NOTE 2: Dass Leon Goretzka weiter ausfällt, merkt man kaum. Das liegt an Sabitzer, der endlich konstant auf Topniveau spielt. Aufmerksam, fing im Zentrum einige Bälle ab.

Coman: Note 1 mit Sternchen

KINGSLEY COMAN – NOTE 1: Saisondebüt für den Franzosen nach abgesessener Rotsperre – und gleich mit der Vorlage zu Sanés 1:0. Erhöhte per Abstauber auf 3:0 (33.) und legte Manés 4:0 vor. Schoss später knapp rechts vorbei (56.), holte den Elfmeter vor dem 5:0 raus. Note 1 mit Sternchen. Bester Bayer.

THOMAS MÜLLER – NOTE 2: Bestens in Form aktuell, spielte erneut hinter den Spitzen. Sehr beweglich, immer mitten im Gewühl – so auch vor Comans 3:0. Unverzichtbar.

LEROY SANÉ NOTE 1: Zuletzt nur Offensivspieler Nummer sechs, doch die Verletzungen von Musiala und Gnabry beförderten ihn in die erste Elf. Es lief famos: Mit dem schwächeren rechten Fuß knallte er den Ball zum 1:0 in den Winkel (4.). Legte beinahe das 2:0 per Fernschuss nach (10.). Hatte nach Mané-Pass noch die Chance zum 5:0 (57.).

Mané trifft doppelt

SADIO MANÉ NOTE 1: Bayerns Superstar ließ sich tief fallen, um Ballkontakte zu sammeln. Hatte Pech, dass sein Treffer zum vermeintlichen 4:0 wegen Handspiels nicht zählte (40.). Doch kurz darauf traf er nach tollem Haken dann doch noch (42.). Und erhöhte per Foulelfmeter auf 5:0 (60.).

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Kam für Sabitzer ins Spiel (62.). Sortierte sich gut ein.

JOSIP STANISIC – NOTE 3: Löste Hernández als Innenverteidiger ab (62). Souverän.

SERGE GNABRY – NOTE 2:

Kam für Müller in die Partie (67.), spielte den Pass vor Gamboas Eigentor zum 6:0, knallte den Ball mit Hilfe des Innenpfostens zum 7:0 rein (76.).

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 3: Ersetzte Pavard als Rechtsverteidiger (67). Ohne Fehler.

GABRIEL VIDOVIC – OHNE NOTE: Kam für eine Bewertung zu spät.