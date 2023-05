FC Bayern gegen RB Leipzig: Der wahre Matchball für den Rekordmeister

Das Heimspiel gegen RB Leipzig dürfte für den FC Bayern der größere Stolperstein auf dem Weg zum Titel sein als Köln am letzten Spieltag. Schon am Sonntag könnte der Rekordmeister die elfte Meisterschaft in Serie feiern,

20. Mai 2023 - 14:31 Uhr | Patrick Strasser