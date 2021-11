FC Bayern: Eric Maxim Choupo-Moting positiv auf Corona getestet

Eric Maxim Choupo-Moting, der sich aktuell in Quarantäne befindet, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

München - Der nächste Corona-Hammer beim FC Bayern! Eric Maxim Choupo-Moting ist positiv getestet worden. Dies teilte der FC Bayern am Mittwoch mit.

"Der Offensivspieler des FC Bayern befindet sich in häuslicher Isolation, es geht ihm den Umständen entsprechend gut", heißt es in der Mitteilung der Münchner.

Der Stürmer zählt zu den Bayern-Spielern, die laut übereinstimmenden Medienberichten nicht geimpft sind, und hatte sich am Montag nach Kontakt zu einer positiv getesteten Person ebenso wie seine Teamkollegen Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Michael Cuisance und Jamal Musiala in Quarantäne begeben.

Impf-Debatte bestimmt bei Bayern seit Wochen die Schlagzeilen

Die Impf-Debatte beim FC Bayern ist damit um ein weiteres Kapitel reicher. Schon seit Wochen beherrscht der Impfstatus der Bayern-Stars die Schlagzeilen. Los ging es mit der Äußerung von Joshua Kimmich, der Ende Oktober Bedenken hinsichtlich vermeintlich fehlender Langzeitstudien äußerte und ankündigte, mit einer Impfung noch abwarten zu wollen.

In der vergangenen Länderspielpause musste sich der Mittelfeld-Star nach einem Impfdurchbruch bei Niklas Süle wie seine Bayern-Kollegen Musiala, Cuisance und Gnabry sowie Choupo-Moting, der eigentlich zur kamerunischen Nationalmannschaft reisen sollte, erstmals in Quarantäne begeben. Anfang dieser Woche folgte besagter Kontakt zu einer positiv getesteten Person und die neuerliche Isolation.

In dieser befinden sich Süle sowie Josip Stanisic, beide zuletzt positiv getestet, mittlerweile nicht mehr. Am Mittwoch trainierten beide Spieler wieder an der Säbener Straße.

Die Geschehnisse beim deutschen Branchenprimus sorgten auch in Gesellschaft und Politik für hitzige Diskussionen. So hat unter anderem Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Impfpflicht für Profifußballer ins Spiel gebracht, selbst der deutsche Ethikrat äußerte sich zum Impfstatus von Kimmich.

Bericht: Zwei weitere Bayern-Stars sollen mittlerweile geimpft sein

Die Bayern-Bosse hatten in den vergangenen Wochen immer wieder an ihre Spieler appelliert, das Impfangebot anzunehmen. Die Vereinsverantwortlichen sollen inzwischen reagiert und den ungeimpften Spielern mitgeteilt haben, für die Zeit ihrer Quarantäne ihr Gehalt einzubehalten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gab es zuletzt ein Umdenken bei den betroffenen Stars. Laut "kicker" haben sich Gnabry und Musiala mittlerweile impfen lassen, Kimmich und Cuisance sollen dies zumindest ernsthaft in Erwägung ziehen. Für Choupo-Moting hat sich die Frage nun von selbst beantwortet.