FC Bayern: Die AZ-Zeugnisse für Manuel Neuer, Yann Sommer und Co.

Im ersten Teil der AZ-Saisonzeugnisse für den FC Bayern sind die Torhüter dran: Manuel Neuers Unfall, sein Weg zurück zur Nummer eins – und Yann Sommers Patzer.

Standen in dieser Saison alle für den FC Bayern im Tor: Sven Ulreich (v.l.r.), Manuel Neuer und Yann Sommer.

München - Manuel Neuer (37) hat sein ganz großes Ziel wieder fest im Blick: Bei der Heim-EM 2024 will der Bayern-Keeper im Tor der deutschen Nationalmannschaft stehen – der EM-Titel ist der einzige, der in Neuers Vita fehlt.

Und dafür schuftet Neuer jeden Tag. Nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch im Winter ist der Bayern-Kapitän inzwischen wieder ins Torwarttraining eingestiegen, er verzichtet auf einen Großteil seines Urlaubs, um an der Säbener Straße bis zum Trainingsstart am 13. Juni topfit zu sein. Und dann greift Neuer wieder an – bei Bayern und im DFB-Team.

Bundestrainer Flick: Manuel Neuer muss mehr Leistung zeigen

"Manuel Neuer hat das Torwartspiel in weit über zehn Jahren geprägt. Er ist als Torwart eine Ausnahme, genauso als Mensch", sagte Bundestrainer Hansi Flick der "FAZ": "Er muss aber – und das weiß er – seine Leistung zeigen. Auf der Torwartposition haben wir jedenfalls die allerwenigsten Probleme."

Im Winter der Beinbruch inklusive OP, Ende Mai dann die Meisterschaft mit dem FC Bayern: Torwart Manuel Neuer. © Hildebrand/AK

Für Neuer soll in der kommenden Saison (fast) alles besser laufen als in der Spielzeit 2022/23. Im ersten Teil der AZ-Zeugnisse sind Bayerns Torhüter dran.

FC Bayern: Trainer Thomas Tuchel steht hinter Manuel Neuer

MANUEL NEUER:

Vor dem Skiunfall nahe seines Wohnorts am Tegernsee erlebte Bayerns Nummer eins mit Deutschland eine enttäuschende WM in Katar, gehandicapt von einer Schulterverletzung erreichte Neuer beim Vorrunden-Knockout nie sein Normalniveau. Zuvor im Tor der Münchner zeigte Neuer allerdings ordentliche Leistungen, in 16 Pflichtspielen blieb er siebenmal ohne Gegentor, musste insgesamt nur 14 Mal hinter sich greifen.

Trainer Thomas Tuchel setzt beim Neustart voll auf Neuer. "Ich muss mich bremsen, um nicht euphorisch zu werden", sagte Tuchel nach Neuers Comeback auf dem Trainingsplatz und sprach von einer "sensationellen Nachricht".

Der Coach weiter: "Es ist top zu sehen, wie Manu arbeitet und sich schrittweise belohnt und zurück auf dem Platz ist und wie er die Übungen absolviert." Neuer, der sich kürzlich einen flauschigen Labrador-Retriever-Welpen zugelegt hat, ist top-motiviert.

"Wir setzen uns keinen Zeitplan. Ich versuche, alles auszureizen, das Maximum rauszuholen, damit ich weiterkomme und es möglichst schnell vorwärtsgeht", sagte er. Einen Neuer sollte man nie abschreiben. NOTE 3

Yann Sommer wird den FC Bayern verlassen

YANN SOMMER:

Im Winter wurde der Schweizer als Neuer-Notfall-Ersatz aus Mönchengladbach verpflichtet, Bayern zahlte neun Millionen Euro Ablöse. Doch Sommer blieb zu oft den Beweis schuldig, eine Top-Lösung sein zu können. In 25 Pflichtspielen kassierte er 31 Tore, nur achtmal hielt er seinen Kasten sauber. Hinzukamen individuelle Fehler in der Champions League gegen Manchester City sowie in der Liga gegen Hoffenheim und Mainz.

Sommer wird Bayern verlassen, mit Blick auf die Europameisterschaft 2024 braucht der Nationaltorhüter Spielpraxis. "Jetzt kommen dann die Nationalmannschaft und die Ferien. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier in München, bin ja noch nicht so lange hier. Also ganz entspannt", sagte Sommer nach dem Gewinn der Meisterschaft. Aber: Gegen Neuer wird er keine Chance haben. NOTE 4

Bewegung auf der Bayern-Bank: Was passiert mit Sven Ulreich?

SVEN ULREICH:

Der ewige Neuer-Vertreter kam zu acht Pflichtspielen in dieser Saison – je drei in der Liga und Champions League, dazu zwei im Pokal. Ulreich kassierte sechs Gegentore, spielte fünfmal zu Null.

Und agierte dabei wie gewohnt: zuverlässig. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Ulreich wird wohl als Nummer zwei in die Saison gehen, weil sowohl Sommer als auch der zuletzt an die AS Monaco verliehene Alexander Nübel vor dem Abschied stehen. NOTE 3

JOHANNES SCHENK und TOM RITZY HÜLSMANN: Die beiden Nachwuchstalente blieben ohne Einsatzminute. Es wird interessant zu beobachten sein, ob sich einer von ihnen auf Sicht als Nummer zwei oder drei etablieren kann.