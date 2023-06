Transfer steht kurz bevor: Darum ergibt der Guerreiro-Transfer zum FC Bayern absolut Sinn

Die Saison 2022/23 wurde mit einem Meistertitel beendet, jetzt liegt der Fokus darauf, sich für die neue Saison aufzustellen. Die FCB-Verantwortlichen geben bereits mächtig Gas. Ein Name, der bald offiziell vermeldet werden könnte, ist Raphael Guerreiro. Die AZ gibt einen Überblick, warum der Portugiese ein Volltreffer für den FC Bayern sein könnte.

Wechsel zum FC Bayern steht kurz bevor! Raphael Guerreiro kommt ablösefrei an die Säbener Straße - der Medizincheck und die Unterschrift soll kommende Woche folgen.

München - Nach dem heftigen Führungsbeben machen an der Säbener Straße wieder positive Nachrichten die Runde. Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Raphael Guerreiro.

Raphael Guerreiro: Ein Transfer ohne Risiko

Der Portugiese soll sich Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge mit den Bayern bereits mündlich auf eine dreijährige Zusammenarbeit geeinigt haben. Der Medizincheck und die Unterschrift unter dem Vertrag sollen nächste Woche erfolgen. Für den FC Bayern ist der Guerreiro-Transfer ein so genannter "No-Brainer" – ein Transfer, der ohne langes Grübeln total Sinn ergibt.

Auch das Gehalt ist für die heutigen Verhältnisse relativ gering. Guerreiro verdiente bei Borussia Dortmund Gerüchten zufolge etwa fünf Millionen Euro – für einen Mann seiner Klasse wahrlich nicht viel Geld. Das Gesamtpaket ist also überschaubar, was gerade mit Blick auf die weiteren Pläne des FC Bayern auf dem Transfermarkt von großem Nutzen ist.

Neben Guerreiro dürfte dem deutschen Rekordmeister ein großer Umbruch bevorstehen – nicht zuletzt weil der FC Bayern einen neuen Sechser und Torjäger verpflichten will und dabei den Geldbeutel weit öffnen wird.

Tuchel und Guerreiro kennen sich bereits

Mit Dortmund einmal mehr gescheitert: Bei Bayern will Guerreiro nach Titeln greifen. © IMAGO/osnapix

Thomas Tuchel will nach seiner ersten (halben) Saison richtig angreifen. Im Sommer wird der 49-Jährige Taktikfuchs dem FC Bayern seinen Spielstil aufdrücken wollen und die Vorbereitung nutzen, um seine Stars auf die kommende Saison einzupeitschen. Da hilft es, wenn Neuzugänge genau in Tuchels Schema passen und ihn im besten Fall bereits kennen. Guerreiro spielte unter Tuchel bereits in der Saison 2016/17 und stand bei 35 Spielen auf dem Feld. Sogar einen DFB-Pokal-Sieg durften die beiden gemeinsam bejubeln.

Ein Linksfuß mit Flexibilität und Erfahrung

Seit diesem Pokal-Triumph hat Guerreiro einiges an Erfahrung gewonnen. Mittlerweile ist der Portugiese 29 Jahre alt und spielt seit Jahren auf konstantem Niveau – sowohl in der Liga, als auch in der Champions League. Bei der portugiesischen Nationalmannschaft hat der Linksverteidiger bei der WM 2022 sogar João Cancelo aus der Startelf verdrängt und ist neben Stars wie João Felix, Bruno Fernandes und Christiano Ronaldo ein fester Bestandteil der "Selecao das Quinas"

Raphael Guerreiros gewohnte Position ist die des Linksverteidigers. Darüber hinaus kann der Portugiese aber auch anderswo auf dem Feld brillieren. In der abgelaufenen Saison kam Guerreiro unter Edin Terzic immer häufiger auf der Achter-Position zum Einsatz und glänzte beispielsweise mit zwei Assists und einem eigenen Treffer am 25. Spieltag, als der BVB den 1.FC Köln mit 6:1 aus dem Stadion schoss.

Trotz seiner Flexibilität dürfte Guerreiro vor allem auf der Position hinten links eingeplant sein. Denn Trainer Thomas Tuchel will unbedingt einen neuen Sechser auf dem Transfermarkt verpflichten, der neben dem gesetzten Joshua Kimmich agieren soll. Daher dürften die beiden Positionen im Mittelfeld bereits besetzt sein - vorausgesetzt Thomas Tuchel bleibt bei seinem bis heute bevorzugtem 4-2-3-1-System.

Druck für Davies - günstige Alternative zu Cancelo?

Nachdem die Transferverhandlungen rund um Alphonso Davies aber ins Stocken geraten sind und João Cancelo den FC Bayern wieder in Richtung Manchester verlassen hat, kommt ein Guerreiro gerade recht. Die vergangene Saison hat gezeigt, dass Alphonso Davies einige Male von Verletzungen ausgebremst wurde und ein zweiter, offensivstarker Linksverteidiger für den FC Bayern Gold wert ist.

João Cancelo hätten die Bayern zwar auch gerne behalten, doch die Ablöseforderungen im mittleren zweistelligen Millionenbereich waren den Münchnern dann doch zu viel. Daher hat man nun augenscheinlich eine Lösung gefunden und einen portugiesischen Landsmann verpflichtet, der in jeglicher Hinsicht zum FC Bayern passt.