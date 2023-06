Bayern-Flirt Declan Rice lässt Zukunft nach Conference-League-Sieg offen

War der Sieg im Finale der Conference League das letzte Spiel von Declan Rice für West Ham United? Der vom FC Bayern umworbene Profi lässt seine Zukunft offen – und verweist auf seinen Vertrag.

Declan Rice streckt die Trophäe in die Höhe und feiert den Sieg in der UEFA Conference League gemeinsam mit seinen Teamkollegen.

Prag - Der unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebrachte West-Ham-United-Profi Declan Rice hat seine Zukunft nach dem Sieg in der Conference League offen gelassen.

Zwischen Siegesfeier und Abwanderungsgerüchten

Bereits wenige Minuten nach Abpfiff – also nur kurz nach dem größten Triumph der jüngeren Vereinshistorie – sagte Rice bei BT Sports: "Es gibt im Moment viele Spekulationen über meine Zukunft. Es gibt Interesse von anderen Clubs, aber im Endeffekt habe ich noch zwei Jahre übrig bei West Ham", so der 24-Järige nach dem 2:1 gegen AC Florenz am Mittwochabend. "Ich liebe diesen Club und ich liebe es, für diesen Club zu spielen."

Der Teamkollege von Nationalspieler Thilo Kehrer soll beim deutschen Rekordmeister ganz oben auf der Liste stehen, auch ein Treffen mit Trainer Thomas Tuchel soll es schon gegeben haben. Auch der FC Arsenal soll stark interessiert sein an dem defensiven Mittelfeldspieler, der wohl mehr als 100 Millionen Euro Ablöse kosten dürfte.

Fans wünschen sich Rice-Verbleib

"Es gibt noch nichts. Meine Konzentration liegt derzeit darauf, für West Ham zu spielen. Ich bin Kapitän des Clubs und ich kann gar nicht hoch genug über diesen Ort sprechen. Lasst uns einfach sehen, was passiert", sagte Rice.

Die Fans der Londoner wollen ihren Leistungsträger auf jeden Fall noch länger im London Stadium auflaufen sehen. Wie auch schon in den letzten Premier-League-Spielen sangen die Fans ihrem Spieler lauthals zu: "One more year, one more year Declan Rice!" So auch geschehen nach dem Triumph in der UEFA Conference League.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Hammers beendete der Sieg am Mittwoch ein 58 Jahre langes Warten auf einen internationalen Titel. Damit sicherte sich West Ham nach einer bislang enttäuschenden Saison mit Abstiegsängsten auch einen Startplatz für die kommende Europa League. Ob auch Declan Rice nächstes Jahr in der Europa League auflaufen wird, bleibt gespannt abzuwarten. In die Karten schauen, wollte sich der 24-Jährige auf jeden Fall nicht lassen.