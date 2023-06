Papa, Pudel und ein Preisschild: So tickt FC-Bayern-Wunschspieler Declan Rice

Der FC Bayern will Declan Rice verpflichten, doch auch Manchester United und der FC Arsenal werben um ihn. Was macht den Sechser so interessant? Die AZ stellt ihn vor - von A bis Z.

07. Juni 2023 - 06:34 Uhr | Maximilian Koch Krischan Kaufmann