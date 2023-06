Alphonso Davies mit klaren Worten: "Mein Ziel ist es, bei Bayern zu spielen"

Alphonso Davies hat sich beim kanadischen TV-Sender TSN-Sports zu seiner Zukunft geäußert. Auch sein Berater meldet sich via Twitter zu Wort.

München - Nachdem eine Vertragsverlängerung von Alphonso Davies unter Ex-Sportvorstand Hasan Salihamdzic schon weit fortgeschritten war, liegen die Verhandlungen nun auf Eis. Ein vorzeitiger Abschied des Kanadiers ist jedoch kein Thema.

Davies: "Mein Ziel ist es bei Bayern zu spielen"

Gegenüber des kanadischen TV-Senders TSN-Sports hat der 22-Jährige nun allen Spekulationen über einen möglichen Wechsel eine Absage erteilt. "Die Transfergerüchte sind da draußen, aber am Ende des Tages sind es immer noch Gerüchte", so der Linksverteidiger. "Mein vornehmliches Ziel ist es, bei Bayern zu spielen und dem Team so viel wie möglich zu helfen."

Zuletzt hatte die spanische "Marca" berichtet, dass Real Madrid Alphonso Davies in die spanische Hauptstadt lotsen will. Dort ist die Position des Linksverteidiger vakant. In der vergangenen Saison half immer wieder Frederico Valverde hinten links aus, da der eigentliche Stammverteidiger Ferland Mendy in der abgelaufenen Saison oft passen musste. Auch aufgrund dessen Verletzungsanfälligkeit scheiterten zuletzt Vertragsverhandlungen und sorgten dafür, dass Alphonso Davies mehr und mehr in den Fokus der "Königlichen" gerückt ist.

Berater stellt klar: Davies "ist glücklich bei Bayern"

Davies-Berater Nick Huoseh hatte zuletzt aufhorchen lassen, als er öffentlich seine Kritik am Bayern-Chaos kundtat und damit die Wechselgerüchte befeuerte. Einen vorzeitigen Abschied im Sommer forciere Davies aber nicht. Er sei "glücklich bei Bayern" und ohnehin "gibt es nicht viele Vereine" zu denen "ein Athlet wie Alphonso Davies gehen könnte".