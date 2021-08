FC Bayern: Blitz-Comeback? Alphonso Davies winkt Startelf-Einsatz gegen Gladbach

Alphonso Davies steht nach seiner Sprunggelenksverletzung vor einem Comeback im Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Auch ein Einsatz in der Startformation ist laut Julian Nagelsmann nicht ausgeschlossen.

Könnte gegen Gladbach in der Startelf stehen: Alphonso Davies.

München – Ein Außenbandriss im linken Sprunggelenk setzte Alphonso Davies nahezu die komplette Vorbereitung außer Gefecht, seine Rückkehr könnte eine Punktladung werden. Dem Kanadier winkt ein Einsatz im Bundesliga-Eröffnungsspiel des FC Bayern am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, Sat.1/DAZN und im AZ-Liveticker) – womöglich sogar in der Startelf.

"Phonzy hat einen guten Eindruck hinterlassen", sagte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Donnerstag. "Er wird nicht bereit sein über 90 Minuten gehen zu können. Ich habe ihn aber schon für die Startelf im Kopf." Der 20-Jährige hatte sich vor vier Wochen im Training der kanadischen Nationalmannschaft am Knöchel verletzt, erst am Montag war Davies ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Julian Nagelsmann: Wichtig für Alphonso Davies, Spielminuten zu sammeln

In den Testspielen ersetzte zumeist Neuzugang Omar Richards den Kanadier. Der 23-Jährige Engländer konnte bisher allerdings noch keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch Youngster Josip Stanisic wäre eine mögliche Alternative auf der Linksverteidiger-Position gegen Gladbach.

Für eine endgültige Entscheidung möchte Nagelsmann das Abschlusstraining der Bayern noch abwarten, schließlich gilt es, bei Davies eine erneute Verletzung zu vermeiden. Allerdings sei es für ihn "wichtig, im Hinblick auf die nächste Woche, wenn er Minuten sammeln kann", so der Bayern-Coach. Klingt nach einem Einsatz zum Saison-Auftakt.