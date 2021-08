Bundesliga im Ticker zum Nachlesen: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München - Endergebnis 1:1

Schlusspfiff in Gladbach! Am Ende holt der FC Bayern ein Punkt zum Pflichtspiel-Debüt von Julian Nagelsmann. Nach schläfrigen Start kämpfen sich die Münchner zurück ins Spiel, können allerdings aus der Überlegenheit nichts Zählbares mitnehmen. Am Ende haben sie etwas Glück, dass die Pfeife von Schiedsrichter Fritz stumm bleibt. Wir verabschieden uns hiermit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend – bis zum nächsten Mal!