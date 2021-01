FC Bayern benachteiligt? Fußball-Simulation Fifa verwundert mit Spieler-Voting

Der FC Bayern war 2020 national wie international das Maß aller Dinge. Bei der Auswahl zum Team des Jahres im Videospiel Fifa21 fehlen allerdings einige Stars des Rekordmeisters - was steckt dahinter?

München - Verwunderung in der Gaming-Szene: Derzeit läuft das jährliche Voting für das Team des Jahres der Fußball-Simulation Fifa. Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Weltfußballer Robert Lewandowski stehen aber lediglich vier Stars des FC Bayern in der zur Auswahl - und das nach einer historischen Saison.

So fehlen unter anderem David Alaba, Thomas Müller oder Serge Gnabry, die allesamt tragende Säulen auf dem Weg zum Triple waren. Stattdessen stehen Spieler wie der Ex-Bayer Renato Sanches oder der ehemalige Hannoveraner Joselu zur Auswahl. Die meisten Spieler stellt übrigens der englische Meister FC Liverpool, der ganze acht Mal vertreten ist.

Bewertungen der Bayern-Spieler: Diskussionen bereits beim Release

Wird der deutsche Rekordmeister also von Entwickler Electronic Arts (EA) benachteiligt? Schon beim Release des Spiels Anfang Oktober sorgten die vergleichsweise schwachen Bewertungen vieler Bayern-Stars nach dem Triple-Erfolg in Lissabon für Diskussionen. Ein möglicher Grund dafür könnte die Kooperation der Münchner mit EA-Konkurrent Konami sein, der die Simulation Pro Evolution Soccer entwickelt.

2019 beendeten die Bayern die Partnerschaft mit Videospiele-Gigant EA und schlossen eine exklusive Kooperation mit dem japanischen Spielerhersteller Konami ab. Mangels Lizenz kann EA den deutschen Rekordmeister seitdem bei weitem nicht mehr so detailgetreu wie in Jahren zuvor präsentieren. So fehlt im Spiel unter anderem die Allianz Arena, auch in den Werbevideos kommen die Münchner nicht mehr vor.