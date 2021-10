FC Bayern: Allianz Arena bald wieder voll - Regierung lässt komplette Stadionauslastung zu

Am Montag hat die Regierung massive Corona-Lockerungen beschlossen - nach der Länderspielpause darf der FC Bayern endlich wieder die Allianz Arena voll machen.

München - Der FC Bayern darf sich bald wieder auf eine volle Allianz Arena freuen! Am Montag hat die bayerische Regierung massive Corona-Lockerungen beschlossen. Künftig wird es auch bei großen Events wie Fußballspielen keine Personenobergrenzen geben. Auch die Maskenpflicht entfällt.

Voraussetzung dafür: Es muss 2G (geimpft/genesen) oder 3G plus gelten. Bei 3G plus ist als Test lediglich ein PCR-Test zugelassen. Die Entscheidung, welche der beiden Varianten angewendet wird, ist für die Betreiber vollkommen freiwillig. Die Lockerungen gelten ab diesem Mittwoch.

FC Bayern seit eineinhalb Jahren ohne volle Allianz Arena

Das bis dato letzte Heimspiel des FC Bayern vor vollen Rängen ist bereits über eineinhalb Jahre her. Am 8. März 2020 setzten sich die Münchner mit 2:0 gegen den FC Augsburg durch. In den Tagen darauf legte das Coronavirus das Land weitgehend lahm, auch der Fußball pausierte für mehr als zwei Monate. Seit Beginn dieser Saison dürfen zumindest wieder bis zu 25.000 Zuschauer in die Allianz Arena.

Ein bisschen müssen sich die Fans aber noch gedulden, bis sie wieder ein Stadionerlebnis wie früher erleben können. Aktuell befindet sich die Bundesliga in der Länderspielpause, danach geht es für die Bayern zum Spitzenspiel nach Leverkusen (17. Oktober) und in der Champions League zu Benfica (20.10.). Das nächste Heimspiel bestreiten die Münchner am 23. Oktober gegen die TSG Hoffenheim.