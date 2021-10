"Dachte tatsächlich, ich hätte im Juni frei": Überraschter Müller sorgt bei DFB-PK für Lacher

Bei der Vielzahl an Wettbewerben und Spielen verlieren offenbar nicht nur Fans, sondern auch teilweise die Spieler selbst den Überblick. So wurde etwa Bayern-Star Thomas Müller am Dienstag von der Info überrascht, dass im Juni kommenden Jahres Länderspiele anstehen.

05. Oktober 2021 - 14:42 Uhr | AZ