Erstes Training in Katar: Thomas Müller steht auf dem Platz

Frühstart in Katar: Bayern-Profi Thomas Müller und der ebenfalls zuletzt angeschlagene Antonio Rüdiger (Real Madrid) sollten eigentlich erst am Samstag das DFB-Training wieder aufnehmen.

München - Für seinen Arbeitgeber in München lief er Ende September beim 4:0 gegen Bayer Leverkusen letztmals auf, jetzt hat Thomas Müller einen Tag früher als geplant seine erste Trainingseinheit in Katar absolviert.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bestätigte, gehörte der Offensivspieler des FC Bayern wie auch der zuletzt angeschlagene Innenverteidiger Antonio Rüdiger zu einer Gruppe von gut einem halben Dutzend Nationalspielern, die mit Bundestrainer Hansi Flick im Al-Shamal-Stadion unweit des Teamquartiers eine freiwillige Regenerationseinheit bestritten.

Großteil des DFB-Kaders entspannt im Hotel: Sextett mit Thomas Müller trainiert

Flick hatte den insgesamt 26 Akteuren in seinem WM-Kader am Freitag zur Erholung freigegeben. Die meisten Spieler blieben zum Relaxen im DFB-Hotel Zulal Wellness Resort.

Müller und Rüdiger sollten nach muskulären Problemen und Hüftschmerzen eigentlich erst am Samstag das Training wieder aufnehmen.

Beide hatten zuletzt mehrere Klub-Spiele beim FC Bayern München beziehungsweise Real Madrid verpasst und waren für den letzten Test der DFB-Elf am Mittwoch im Oman (1:0) noch keine Option gewesen. Die deutsche Nationalmannschaft startet am Mittwoch (14 Uhr/ARD) gegen Japan in die WM-Endrunde in Katar.