Senegals Verband bestätigt: WM für Bayern-Star Sadio Mané endgültig gelaufen

Bis zuletzt hatte man im Senegal gehofft, nun ist die bittere Entscheidung gefallen: Sadio Mané wird aufgrund seiner Wadenverletzung die komplette WM in Katar verpassen.

Dakar - Sadio Mane steht trotz aller Hoffnungen nun doch nicht in Senegals Aufgebot für die Weltmeisterschaft. Das teilte der nationale Verband am Donnerstag mit, drei Tage vor Beginn der Endrunde in Katar.

Sadio Mané: WM-Aus nach MRT-Untersuchung

Der 30-Jährige leidet an einer Wadenverletzung, dennoch hatte Nationaltrainer Aliou Cisse seinen Kapitän zunächst in den Kader des Afrikameisters berufen. Ein MRT habe am Donnerstag aber ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben", wird Teamarzt Manuel Afonso in der Mitteilung zitiert.

Mané hatte sich vergangene Woche beim 6:1-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen verletzt und musste daher vorzeitig ausgewechselt werden.