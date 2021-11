Einzelkritik zu FC Augsburg gegen FC Bayern: Bayern-Abwehr schläfrig - ein Neuzugang enttäuscht

Thomas Müller erreicht mit seinem 600. Einsatz für den FC Bayern einen Meilenstein – und muss dabei eine 1:2-Pleite in Augsburg miterleben. Die Noten zur Niederlage der Münchner.

Augsburg - Bei Thomas Müllers 600. Pflichtspieleinsatz patzt der FC Bayern in Augsburg und verliert mit 1:2. Marcel Sabitzer erwischt einen gebrauchten Tag. Auch die Münchner Abwehr hinterlässt keinen guten Eindruck.

Die Bayern in der AZ-Einzelkritik:

MANUEL NEUER, NOTE 3: Erlebte einen ungemütlichen Abend in Augsburg. Bei beiden Gegentreffern war er aber machtlos.

BENJAMIN PAVARD, NOTE 4: Ließ die Flanke beim 0:1 viel zu einfach und zaghaft zu. Bekam nicht genug Wucht hinter seinen Distanzschuss aus knapp 30 Metern (31.). Auch das 0:2 fiel nach einer Flanke über seine Seite, die er nicht verhindern oder zumindest stören konnte.

DAYOT UPAMECANO, NOTE4: Zog beim 0:1 kurz zurück und verpasste so die Flanke. Leistete sich einige schlampige Zuspiele im Aufbau.

LUCAS HERNANDEZ, NOTE 4: Beim 0:1 konnte er nicht mehr wirklich eingreifen. Beim 0:2 stand er schlecht und sprang unter der Flanke durch. Sah nach einem kleinen Gerangel mit Hahn Gelb (45.).

OMAR RICHARDS, NOTE 4: Ersetzte den geschonten Davies auf der linken Seite. Von Beginn an mit viel Offensivdrang (5.). Klärte eine scharfe Hereingabe aufmerksam (21.). Traute sich viel zu, sein Torschuss wurde abgeblockt (30.). Hinten nicht immer sicher (45.).

Marcel Sabitzer kann seine Chance nicht nutzen

MARCEL SABITZER, NOTE 5: Bekam für den verhinderten Kimmich mal wieder eine Chance, sich in der Startelf zu beweisen – konnte sie aber nicht nutzen. Kam beim 0:1 gleich zwei Mal zu spät. Leistete sich einen schlimmen Ballverlust im Aufbau, der prompt zum 0:2 führte. Am Anschlusstor immerhin mitbeteiligt. Musste unmittelbar nach dem Seitenwechsel trotzdem raus.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Lieferte die Flanke zum 1:2-Anschlusstor. Vermisste seinen Mittelfeldpartner Kimmich. Nach der Pause agierte er als alleiniger Sechser. Noch einer der Aktivposten bei den Münchnern.

SERGE GNABRY, NOTE 4: Trat in Kimmichs Abwesenheit zunächst vor allem als Bayerns Eckenschütze in Erscheinung. Ansonsten allerdings kaum.

THOMAS MÜLLER, NOTE 3: Kam zu seinem 600. Pflichtspieleinsatz für Bayern – als erster Feldspieler seit Gründung der Bundesliga. Schöne Ablage auf Sabitzer (33.). Verlängerte die Flanke vorm 1:2 noch zu Lewandowski. Erlebte kein schönes Jubiläum.

Davies und Musiala bringen als Jocker Schwung

LEROY SANÉ, NOTE 4: Von seiner Effektivität der vergangenen Spiele war in Augsburg nichts zu sehen. Zwar häufig am Ball, Zählbares oder Gefährliches kam dabei allerdings nicht heraus. In der 69. Minute war dann Schluss für ihn.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 3: Trat in Hälfte eins zunächst wenig bis gar nicht in Erscheinung. Mit seinem zweiten Torschuss traf er trotzdem zu seinem 14. Saisontor. Kurz nach der Pause schoss er weit drüber, später dann hart, aber etwas zu ungenau (80.).

ALPHONSO DAVIES, NOTE 2: Der Kanadier musste trotz Länderspiel kurz nach dem Wechsel ran und kam zum 100. Einsatz für Bayern. Auf dem Weg zum Ausgleich in letzter Sekunde noch vom Gegenspieler gestört und gestoppt (70.). Verfehlte das Tor kurz danach nur knapp (74.).

JAMAL MUSIALA, NOTE 2: Ihn brachte Nagelsmann für Sabitzer rein. Belebte Bayerns Spiel sofort. Toller Steckpass auf Davies (70.).

ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING, NOTE 3: Kam für Sané rein und sollte für zusätzliche Torgefahr sorgen. Dieser Plan ging allerdings nicht auf.

TANGUY NIANZOU kam zu spät für eine Bewertung.