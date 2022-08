Eine letzte Party: Der Fahrplan der Bayern-Frauen

Nach dem verlorenen EM-Finale ruft die DFB-Frauen der Alltag. Die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga steht an. Doch davor gibt es noch einen Ehrenempfang in der vollen Allianz Arena.

Große Bühne: Nach dem Empfang auf dem Balkon des Frankfurter Römers werden Lina Magull & Co. in der Allianz Arena geehrt.

München - Die große Ehrung soll es am Wochenende vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena geben. Doch schon am Dienstag wurden die EM-Heldinnen auf dem FC Bayern Campus mit einem rot-weißen Blumenstrauß beglückwünscht. Bayern-Managerin Karin Danner kam vorbei, um die Blumen zu überreichen.

Den tragischen Heldinnen der Herzen, Lina Magull, Klara Bühl, Giulia Gwinn, Lea Schüller, Sydney Lohmann und Linda Dallmann, die das Endspiel gegen England im Wembley Stadion verloren.

Neuzugang Georgia Stanway wurde mit England Europameisterin

Doch auch eine glückliche Gewinnerin des 2:1 (n.V.) stand bereit. Die englische Stürmerin Georgia Stanway spielt nun beim FC Bayern. Die 23-Jährige, die von Manchester City kommt, wurde in allen sechs englischen EM-Spielen eingesetzt, erzielte zwei Tore. Sie ist nicht die einzige Titelträgerin im Kader: Neuzugang Tainara de Souza da Silva, die von Bordeaux an die Isar wechselt, holte mit Brasilien die Copa América, die Südamerika-Meisterschaft. "Echte Vorbilder und eine Inspiration für viele", nannte Präsident Herbert Hainer die Rückkehrerinnen.

Viel Zeit für Urlaub und Erholung blieb nicht für die Turnierteilnehmerinnen, doch die paar freien Tage, die sie hatten, nutzten die Spielerinnen. Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn postete Schnappschüsse vom Meer, während Lina Magull und Sydney Lohmann bei einer Bergtour in Bayern abschalteten.

Magull und ihre österreichische Teamkollegin Sarah Zadrazil, die bei der EM im Viertelfinale aufeinandertrafen, entspannten außerdem am Wasser im Englischen Garten. München-Feeling gleich Urlaubsfeeling!

Alexandra Popp urlaubte auf einem Bauernhof

Auch die EM-Teilnehmerinnen des VfL Wolfsburg sind schon wieder auf dem Trainingsplatz. Neu-Wölfin Marina Hegering, die in den vergangenen beiden Jahren beim FC Bayern spielte, begrüßte ihre neuen Kolleginnen bereits. Topstürmerin Alexandra Popp zog es weder ans Meer noch in die Berge. Sie entspannte auf einem Bauernhof in Baden-Württemberg.

Weniger freudig waren die freien Tage für Nationalspielerin Nicole Anyomi. Sie hatte im dritten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Finnland eine Skaphoid-Fraktur, also einen Bruch der Handwurzel, erlitten, musste operiert werden.

Erstes Trainingslager mit neuem Trainer Alexander Straus

Sie soll zeitnah wieder in das Training bei Eintracht Frankfurt einsteigen. Denn auch wenn das Eröffnungsspiel in der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt erst Mitte September steigt: Training, Vorbereitungsspiele und die ersten beiden Runden im DFB-Pokal stehen bereits an.

Für die zurückgekehrten Nationalspielerinnen ist es das erste Training unter dem neuen Bayern-Trainer Alexander Straus. Er will nun alle Spielerinnen "abholen" und ihnen "unsere Spielidee vermitteln". Teambuilding unter der italienischen Sonne!

Nach dem Aufenthalt in der Emilia Romagna in Italien folgt ein Stopp in München und die Weiterfahrt nach Frankreich. In Toulouse findet kommende Woche der Amos Women's French Cup statt. Nach einem Freilos geht es für die Bayernfrauen erst Anfang September in der zweiten Runde im DFB-Pokal los, die Gegnerinnen stehen noch nicht fest.

Am Sonntag: Ehrung in der Allianz Arena

Zuvor wird am Sonntag in der Allianz Arena an die großen EM-Momente erinnert. Präsident Hainer, Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic kommen zum Gratulieren vorbei. Blumen gibt es sicher wieder. Eine letzte Party, dann geht es für die Heldinnen wieder richtig ans Werk.