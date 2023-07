Ein echter Alleskönner: Diese Stärken bringt Bayerns künftiger Abwehr-Star Kim Min-jae mit

Die Ärzte des FC Bayern sind nach Südkorea gereist, um den Medizincheck beim neuen Abwehrstar Kim Min-jae durchzuführen. Doch was zeichnet ihn eigentlich aus? In der AZ äußert sich ein Serie-A-Kenner.

München - Noch ein wenig müssen sich die Fans des FC Bayern beim neuen Abwehrstar Kim Min-jae (26) gedulden. Am Donnerstag ließ die offizielle Verkündung des Transfers auf sich warten – und nach AZ-Informationen wird es auch an diesem Freitag noch nicht so weit sein. Letzte Details sind zu besprechen, ganz normal in solchen Fällen.

Am Gelingen des Wechsels gibt es aber keinen Zweifel mehr: Kim, der für die fixe Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro vom italienischen Meister SSC Neapel kommt und zum besten Verteidiger der Serie A gekürt wurde, unterschreibt bei den Münchnern einen Vertrag bis 2028. Er soll künftig gemeinsam mit dem Niederländer Matthijs de Ligt (23) die bayerische Abwehrmauer bilden.

Kim Min-jae in Aktion. © Tom Weller/dpa/Archivbild

Mit Kim und de Ligt: Innenverteidigung des FC Bayern setzt auf Physis

Allein der Anblick der beiden 1,90-Meter-Männer dürfte den einen oder anderen Angreifer abschrecken. Kim, der gerade in seiner Heimat Südkorea den Pflicht-Militärdienst beendet hat, wurde in Italien nicht grundlos "Monster" genannt. Er ist eine Erscheinung – groß, stark, unnachgiebig.

Und daher wohl ein Gewinn für Bayern. Das meint auch Italien-Experte Mario Rieker, der regelmäßig bei DAZN Partien der Serie A kommentiert.

"Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen": Das sind die Stärken von Kim Min-jae

"Kim ist gerade einer der wertvollsten Verteidiger europaweit", sagt Rieker gegenüber der AZ. Es mache den Innenverteidiger "besonders stark, dass er sich extrem wohlfühlt am Ball", erklärt der Experte weiter: "Napoli hat in der vergangenen Saison einen großartigen Ballbesitzfußball gespielt, sehr passsicher. Kim hat auch mit dem schwächeren linken Fuß ein Selbstverständnis am Ball, er lässt sich unter Druck nicht aus der Ruhe bringen. Wenn es brenzlig wird, behält er die Übersicht. Das macht ihn in der Spieleröffnung sehr wertvoll."

Kim soll mehr spielerischen Glanz in die Abwehr des FC Bayern bringen

Gerade in diesem Punkt hat Bayern Nachholbedarf. Seit David Alaba (31) und Jérôme Boateng (34) den Klub verlassen haben, ist das spielerische Niveau in der Abwehr deutlich gesunken. Kim soll in Zukunft dafür sorgen, dass der Ball eleganter und sicherer von Torhüter Manuel Neuer (37) ins Mittelfeld befördert wird.

Die Bosse trauen es dem Südkoreaner zu. Kim sei außerdem "aufgrund seiner Statur extrem stabil, physisch stark, er bringt ein hohes Tempo mit", sagt Rieker: "Und er hat ein sehr gutes Spielverständnis, das in Napoli unter Coach Luciano Spaletti noch ein mal ausgeprägter geworden ist. Er ist ein sehr intelligenter Spieler." Auf Kim, den Alleskönner, dürfen sich die Bayern-Fans freuen. So viel ist sicher.