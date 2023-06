Fliegender Wechsel beim FC Bayern: Kim Min-jae für Lucas Hernández

Lucas Hernández darf für 50 Millionen Euro zu PSG! Der Abgang des Verteidigers soll ebenso beschlossen sein wie ein positionsgetreuer Zugang: Kim Min-jae, der gerade noch den Wehrdienst in Südkorea leistet.

Bereits beim Medizincheck in Paris: Lucas Hernández.

München - Es ist so eine Sache mit der Identifikation im Profi-Sport. Spieler, die bei der Vertragsunterschrift von der Bettwäsche der Kindheit in den Farben des neuen Klubs reden.

Spieler, die bei Toren auf das Vereinswappen auf dem Trikot klopfen – so, wie Lucas Hernández (27) bei seinem einzigen Tor in der abgelaufenen Saison.

Abgang beim FC Bayern: Offizielle Bestätigung von Lucas Hernández wechselt steht noch aus

Nun verlässt er den FC Bayern (wie João Cancelo und Daley Blind, deren Abgänge der Klub nun bestätigte) in Richtung Paris St.-Germain. Hernández' Transfer sollte nach dem Medizincheck am Freitag fix gemacht werden – die offizielle Bestätigung fehlte aber noch.

Wie "L'Équipe" berichtet, liegt die Gesamttransfersumme bei 50 Millionen Euro. So viel hatte der FCB auch für Robert Lewandowski erhalten. Rekord! Andererseits: Hernández, damals Atlético Madrid, kostete 2019 80 Millionen, ebenso Rekord. Der Preis dürfte mit seiner langen Verletzungsgeschichte zusammenhängen. Er bestritt 74 Bundesligaspiele, 47 verpasste er im Lazarett.

Vom FC Bayern zu PSG: Lucas Hernández' schwieriger Wechsel

Nun also Paris, für drei Jahre. Der französische Nationalspieler kam in Marseille zur Welt, während sein Vater für Olympique spielte. Paris, Marseille – stolze, sich nicht grüne Städte und Klubs.

Aus dem PSG-Ultra-Lager, Stichwort: Identifikation, kam darum bereits Kritik an dem Zugang. Hernández aber wuchs in Spanien auf, sein Jugendklub Atlético erhält fünf Prozent der jetzigen Ablöse als Ausbildungsentschädigung.

Min-jae Kim kommt für 58 Millionen von der SSC Neapel zum FC Bayern

Hernández wechselt fliegend mit Min-jae Kim, ebenso ein (Innen-)Verteidiger. Denn der Transfer von der SSC Neapel zum FC Bayern soll abgemachte Sache sein. Ein Vertrag über fünf Spielzeiten, eine Verdreifachung des Jahresgehalts auf sieben Millionen Euro – das sind die kolportierten Eckdaten des Deals. Laut "Gazzetta dello Sport" soll am Samstag die Ablöse in Höhe von 58 Millionen an den Fuß des Vesuvs fließen.

Bayern erhält dafür einen 1,90 Meter großen, 26 Jahre alten Abwehrrecken. Der Zweitschnellste seiner Zunft in der Serie A, dazu aggressiv im Zweikampf. Spitzname: "Monster". Kim hat nun seinen Wehrdienst in Südkorea abgeleistet. Am 3. Juli kehrt er zurück nach Europa. Ob er zum Team-Einstand wieder zu "Gangam Style", dem Chart-Hit aus seiner Heimat, singt und tanzt wie bei der SSC Neapel? Der Karaoke-Freund darf sich darüber nun langsam Gedanken machen. Besser das als über Sprüche zur Bayern-Bettwäsche.