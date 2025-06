FC-Bayern-Spielplan 25/26: Alle Begegnungen bis zum 34. Spieltag

Die DFL hat den Spielplan der Saison 2025/26 veröffentlicht. Bereits am siebten Spieltag findet das erste Bundesliga-Topspiel für die Bayern statt – der FC Bayern empfängt Borussia Dortmund.

Der Fahrplan des FC Bayern für die Saison 2025/26 steht! Am Freitag veröffentlichte die DFL den kompletten Spielplan, nachdem bereits am Donnerstag das Saisoneröffnungsspiel gegen RB Leipzig am 22. August (20.30 Uhr) bekanntgegeben wurde.

Bereits am 6. Spieltag treffen die Münchner auf den ersten Champions-League-Teilnehmer – Eintracht Frankfurt. Nur eine Woche später steigt der Klassiker gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Auch Vizemeister Leverkusen empfangen die Münchner am ersten November-Wochenende vor heimischen Publikum.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Am 34. und somit letzten Spieltag hat der deutsche Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in der Allianz Arena.

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick