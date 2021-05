Upamecano fehlt! Diese Bayern-Spieler stehen in Frankreichs EM-Kader

Vier Profis des deutschen Meisters FC Bayern stehen im EM-Kader der französischen Nationalmannschaft: Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso und Kingsley Coman.

Französisches Quartett des FC Bayern bei EM dabei

Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Kingsley Coman bilden dabei ein Quartett vom FC Bayern - Neuzugang Dayot Upamecano (kommt für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig) hat es hingegen nicht ins Aufgebot geschafft. Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach wurde am Dienstagabend ebenfalls von Nationaltrainer Didier Deschamps nominiert. Frankreich ist am 15. Juni in München erster Gruppengegner Deutschlands.

Auch Starstürmer Karim Benzema (33) kehrt überraschend nach über fünfeinhalb Jahren in die französische Nationalelf zurück. Der viermalige Champions-League-Sieger Benzema - er erzielte für Real Madrid in der laufenden Saison bisher 29 Treffer - absolvierte das letzte seiner bisher 81. Länderspiele (27 Tore) im Herbst 2015.

Benzema nach sechs Jahren wieder in Frankreichs Kader

Wegen der Verwicklung in den Fall um eine Erpressung von Mathieu Valbuena wurde er Ende 2015 zunächst suspendiert und schließlich nicht mehr berücksichtigt. Seine Nominierung jetzt kommt völlig unerwartet.