Die staade Zeit ist vorbei: Hansi Flick bittet Stars des FC Bayern zum Trainingsstart

Für die Stars des FC Bayern geht es jetzt wieder los: Am Dienstag und Mittwoch stehen zunächst die obligatorischen Corona-Tests an, anschließend beginnt auf dem Platz die Vorbereitung für das Heimspiel gegen Mainz 05 am Sonntag.

29. Dezember 2020 - 09:11 Uhr | AZ