Vom Fixstern des FC Bayern zur Zerreißprobe für den Rekordmeister: Die Debatte um Jamal Musiala bringt die Münchner in Aufruhr. Wie der Fall so entgleisen konnte.

München

Die Gesundheit von Jamal Musiala ist für den FC Bayern das heikelste Debattenthema in diesen Tagen. Vor dem heutigen Bundesliga-Gastspiel beim Hamburger SV (15.30 Uhr/Sky) vermeldeten die Münchner die nächste Zwangspause des Fußball-Nationalspielers, den wieder eine Muskelverletzung ausbremst. Zuvor hatte die von Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge öffentlich geführte Diskussion um die Folgen der neurologischen Erkrankung des 23-Jährigen einen tiefen Riss im Club offenbart. Eine Chronologie der Ereignisse:

Die Vorgeschichte

2020 bis 2024: Dribbelkünstler Jamal Musiala gibt am 20. Juni 2020 sein Debüt beim FC Bayern und wird allmählich zur großen Zukunftshoffnung des Vereins. Er etabliert sich als Stammkraft und wird schon 2021 in der Nationalmannschaft eingesetzt. Im Saisonfinale 2023 schießt Musiala mit seinem späten Tor in Köln den FC Bayern zum Meistertitel. Mehrfach muss der Offensivstar aber auch mit Muskelverletzungen und Infekten pausieren.

EM 2024: Bei der Heim-Europameisterschaft glänzt Musiala an der Seite von Florian Wirtz. Er erzielt drei Treffer und wird als einziger Deutscher in die UEFA-Topelf des Turniers gewählt.

14. Februar 2025: Nach intensiven Verhandlungen verkündet der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Musiala bis Mitte 2030. Der Mittelfeldspieler steigt mit einem zweistelligen Millionengehalt zu einem Topverdiener des Clubs auf.

Der Einschnitt

4. April 2025: Musiala erleidet einen Muskelbündelriss am hinteren linken Oberschenkel und muss wochenlang pausieren.

13. April 2025: Bei einem Verkehrsunfall kollidiert Musiala mit seinem Sportwagen auf der Autobahn mit einem anderen Fahrzeug. Zwei Menschen werden verletzt. Musiala räumt später ein, dass er zu schnell gefahren ist und den Unfall verursacht hat. Er erhält eine Geldstrafe und verliert seinen Führerschein.

22. April 2025: Erstmals wird Musiala wegen Absence-artiger Symptome untersucht. Die neurologische Dysfunktion kann zu plötzlichen Zusammenbrüchen führen. Eine entsprechende Symptomatik war zuvor erstmals aufgetreten, daher lässt sich Musiala in Absprache mit dem FC Bayern von Ärzten durchchecken.

21. Juni 2025: Im Spiel gegen die Boca Juniors bei der Club-WM kommt es wohl zur ersten Absence von Musiala in der Öffentlichkeit. Der Jungstar hatte zuvor Mitspieler über seine Erkrankung informiert, wie Joshua Kimmich inzwischen bestätigte. Nach seiner Einwechslung wird Musiala noch vor Spielende wieder ausgewechselt, wirkt benommen. Der FC Bayern spricht damals von einer Wadenblessur.

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5. Juli 2025: Im Viertelfinale der Club-WM prallt Musiala heftig mit Torwart Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain zusammen und bricht sich das Wadenbein. Er wird kurz danach operiert und fällt für Monate aus.

Comeback und neue Sorgen

17. Januar 2026: Musiala gibt im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig sein Comeback. In der Rückrunde kommt er zu regelmäßigen Einsätzen, muss allerdings im März wegen einer Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk wieder eine Weile aussetzen.

7. April 2026: Nach Informationen des "Stern" erleidet Musiala am Vormittag des Champions-League-Spiels gegen Real Madrid in einem Hotel in der spanischen Hauptstadt eine weitere Absence. Er kommt am Abend als Einwechselspieler zum Einsatz. Bestätigt ist dieser Vorfall bisher nicht.

WM 2026: In den drei Gruppenspielen der Nationalmannschaft beim Turnier in Nordamerika steht Musiala in der Startelf, trifft beim 7:1 gegen Curaçao. In der Zwischenrunde gegen Paraguay wird er nur eingewechselt und kann das frühe WM-Aus nicht verhindern.

15. August: Beim Testspiel der Bayern gegen RB Leipzig bricht Musiala auf dem Platz zusammen. Minutenlang liegt er regungslos auf dem Rasen, der Notarzt eilt herbei. Dann verlässt Musiala benommen das Feld. Zunächst ist die Rede von einem Hitzschlag.

18. August: Im nächsten Test gegen Heidenheim sackt Musiala wenige Minuten nach seiner Einwechslung wieder zusammen. Noch am selben Abend sorgt er über die sozialen Medien für Aufklärung. "Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind", teilt er mit. Er sei in medizinischer Behandlung und sehr optimistisch. Der FC Bayern sei auf diesem Weg "immer an meiner Seite", beteuert Musiala.

Die Eskalation

5. September: In der Bundesliga-Partie beim FC Schalke 04 spielt Musiala erstmals in der neuen Saison. Er trifft bei den Kantersiegen gegen FK Bödo/Glimt und Union Berlin, zeigt Anzeichen früherer Brillanz.

24. September: Beim Aufwärmen vor dem Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl in den Niederlanden zieht sich Musiala einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Zwei Monate wird die Pause diesmal dauern.

8. November: Uli Hoeneß äußert in der BR-Sendung "Sonntags-Stammtisch" Zweifel an der Rückkehr Musialas zu alter Leistungsfähigkeit. Der FC Bayern sei in einem Dilemma. "Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist nicht mehr das, was im Vertrag stand", sagt Hoeneß.

18. November: Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen stellt sich hinter die Hoeneß-Aussagen. Er deutet ebenfalls an, dass der Rekordmeister gern den Vertrag mit Musiala nachverhandeln würde. "Wir werden es uns in aller Ruhe anschauen, bewerten und uns dann im Zweifel mit der Familie und dem Management zusammensetzen", sagt Dreesen. Berichten zufolge hat zwei Tage zuvor der Aufsichtsrat das Thema Musiala behandelt.

20. November: Musiala gibt beim 1:1 gegen den 1. FC Köln ein kurzes Comeback. Danach verweist Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge am Sky-Mikrofon auf die "stolzen Summen" im Vertrag des Nationalspielers und kündigt Gespräche über einen Gehaltsverzicht wegen der gesundheitlichen Probleme an. "Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich - mit Verlaub - nicht mehr darstellbar", sagt Rummenigge.

Die Reaktionen

21. November: Bei der Jahreshauptversammlung der Bayern bemängelt Vereinsmitglied Jonatan Hoffmann, der sich als Neurologe vorstellt, den Umgang der Bosse mit Musiala. "Das hat mit dem vielbeschworenen "Mia san Mia" und der FC-Bayern-Familie aus meiner Sicht wenig zu tun", sagt er.

22. November: Das Echo aus der Fußballbranche schwillt in den Tagen nach dem Rummenigge-Auftritt immer mehr an. Ex-Bayern-Stars wie Lothar Matthäus, Stefan Effenberg und Oliver Kahn sowie Spielergewerkschaften äußern Kritik am Vorgehen der Bayern-Führung. DFB-Sportdirektor Rudi Völler hält die Forderung nach einem Gehaltsverzicht für verfrüht, weil Musiala ja wieder spielen könne.

24. November: Die Berater von Musiala treffen sich in der Bayern-Geschäftsstelle mit Vereinspräsident Herbert Hainer sowie den Vorständen Dreesen und Max Eberl. Am Tag danach veröffentlicht der Club ein Statement mit Details zum Zeitpunkt des ersten Auftretens von Symptomen bei Musiala. "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung", heißt es.

25. November: Nach der ersten Saison-Niederlage beim 1:2 in Lille tritt Joshua Kimmich vor die Mikrofone und sagt zum Umgang mit Musiala: "Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like."

27. November: Nächster Rückschlag für Musiala. Wegen einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel fällt er "bis auf Weiteres" aus, teilen die Bayern mit.