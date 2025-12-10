DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"

Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.

Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich plädiert ein halbes Jahr vor der Fußball-Weltmeisterschaft für eine Nominierung von Rekord-Teenager Lennart Karl. "Wenn du bei Bayern München performst, dann ist das schon ein Statement, unabhängig jetzt vom Alter", sagte Kimmich nach dem 3:1 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen Sporting Lissabon. Karl spielte bei dem Heimsieg wieder eine Hauptrolle.

"Momentan ist es so, dass er in die Stammelf reingerutscht ist. Und jeder Stammspieler bei Bayern München – vor allem jetzt so, wie wir gerade spielen – gehört dann auch in die Nationalmannschaft", sagte Kimmich. Allerdings sei die WM auch noch ein halbes Jahr entfernt, ergänzte der 30-Jährige.

"Dann killt er einfach"

Karl ist nach seinem wichtigen Treffer zum 2:1 gegen den portugiesischen Meister mit 17 Jahren und 290 Tagen der jüngste Spieler, der in Europas Königsklasse in drei aufeinanderfolgenden Spielen traf. "Mit 17 in der Champions League ist schon etwas Besonderes für mich", sagte Karl: "Ich bin stolz auf mich und stolz auf die Mannschaft. Es hat alles gepasst beim Tor."

Trainer Vincent Kompany sprach Karl Komplimente aus. "Es ist eine schöne Entwicklung. Aber da wird noch mehr kommen, da muss noch mehr kommen", sagte der Belgier. "Das Tor war top. Er bleibt immer gefährlich, dann killt er einfach." Vor Karls Treffer zur erstmaligen Führung gegen Sporting hatte Serge Gnabry ausgeglichen, Jonathan Tah stellte den Endstand her.

Nagelsmann-Nachricht? "Das glaube ich noch nicht"

"Ganz objektiv glaube ich, dass Lenny schon bessere Spiele gemacht hat", meinte Kompany. Aber die permanente Torgefahr und die Arbeit in der Verteidigung verdienten "Komplimente".

Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1. © Sven Hoppe/dpa

Karl nutzt beim FC Bayern auch die Chance, die sich durch die langwierige Verletzung von Mittelfeldstar Jamal Musiala ergab. "Auch wenn Jamal zurückkommt, wird Lenny seine Minuten weiter sammeln, weil er sich das einfach verdient hat", prognostizierte Kimmich. "Es geht im Endeffekt um Leistung. Diese Leistung zeigt er, und deswegen wird er auch weiterhin spielen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte zuletzt noch auf eine Nominierung des Saison-Aufsteigers verzichtet. Karl trumpfte stattdessen bei der deutschen U21-Auswahl auf und traf dort in zwei EM-Qualifikationsspielen dreimal.

Die Frage nach Karls Debüt im deutschen A-Nationalteam und einer möglichen Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer wird in München immer intensiver gestellt. Ob es nach der nächsten Auszeichnung zum Spieler des Spiels eine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann geben werde? "Das glaube ich noch nicht", antwortete Karl auf die Frage bei DAZN.