Der FC Bayern gewinnt in Champions League gegen Sporting Lissabon mit 3:1. So hat der AZ-Reporter die Münchner gesehen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Einzelkritik.

Starke Comeback-Qualitäten: Der FC Bayern besiegt Sporting Lissabon in der Champions League nach Rückstand mit 3:1 und bleibt auf Achtelfinal-Kurs. Besonders Youngster Lennart Karl brilliert. Die Einzelkritik der AZ.

Laimer eher unauffällig, Upamecano meist souverän

MANUEL NEUER - NOTE 3: Nach seiner Pause in Stuttgart zurück im Bayern-Tor. Und voll auf der Höhe: Tahs unfreiwilligen Schuss aufs eigene Tor per Grätsche parierte Neuer bravourös mit einer Hand (28.). Beim 0:1 chancenlos.

KONRAD LAIMER - NOTE 3: Bayerns Alpen-Zidane glänzte am Wochenende mit dem Zaubertor gegen den VfB. Diesmal mit einem eher unauffälligen Auftritt, ehe er Karls 2:1 mit einer präzisen Flanke vorbereitete. Das war fein.

DAYOT UPAMECANO - NOTE 3: Wie die gesamte Defensive mehr gefordert, als vielleicht zuvor erwartet. In den meisten Szenen souverän. Famose Rettungstat mit Laimer (83.).

Gegen Sporting Lissabon gefordert: Dayot Upamecano. © IMAGO

Stanisic kämpferisches Vorbild

JONATHAN TAH - NOTE 3: Ebenfalls wieder in der Startelf, einer von insgesamt sieben Neuen. Durfte sich bei Neuer bedanken, dass ihm bei seiner Rettungsaktion kein Eigentor unterlief. Vor dem 0:1 schwach im Zweikampf. Top: Eroberte vor dem 2:1 den Ball. Und er traf per Direktabnahme zum 3:1 (77.). Ein Achterbahn-Abend für Tah.

JOSIP STANISIC - NOTE 3: Der kroatische Nationalspieler begann wie gewohnt hinten links. Hatte nach Olise-Flanke eine gute Kopfball-Chance – links vorbei (42.). Kämpferisch ein Vorbild.

JOSHUA KIMMICH - NOTE 4: Mit ungewohnt vielen Fehlpässen in der ersten Halbzeit. Es wurde zunächst nicht besser – im Gegenteil: Nach der scharfen Hereingabe von links traf Kimmich ins eigene Tor (54.). Das 0:1. Danach trieb er die Mannschaft nach vorne, leitete das 3:1 ein.

Traf gegen Sporting Lissabon ins eigene Tor: Joshua Kimmich. © IMAGO

Olise liefert Vorlage für Gnabry-Treffer, Karl überragend

ALEKSANDAR PAVLOVIC - NOTE 3: Der Youngster hat sich an Kimmichs Seite etabliert. Räumte defensiv ordentlich ab. Starke Grätsche an der Mittellinie (52.).

MICHAEL OLISE - NOTE 3: Immer wieder von den Kollegen gesucht, trieb sich überall in der Offensive herum. In der zweiten Halbzeit etwas nachlässig, mit einfachen Ballverlusten. Aber dann: Mit der Ecken-Vorlage zu Gnabrys 1:1.

LENNART KARL - NOTE 1: Keine Überraschung mehr, dass der 17-Jährige als Zehner in der Anfangsformation stand. Mit einem frühen Abseitstor, das war ganz knapp. Dann schoss er volley drüber (17.). Arbeitete gut mit nach hinten, scheiterte nach Super-Solo am Keeper (44.). Karl sorgte für die Glanzlichter bei Bayern. Und er traf zum 2:1: Annahme mit links, Abschluss mit rechts, technisch perfekt. Er ist nun der jüngste Akteur in der Geschichte des Wettbewerbs (seit 1992/93), der in drei aufeinanderfolgenden Partien ein Tor erzielte.

Tat sich gegen Sporting Lissabon schwer: Harry Kane. © IMAGO

Kane gegen Lissabon im Pech

SERGE GNABRY - NOTE 2: Der 30-Jährige, der mit Bayern über eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags verhandelt, ersetzte den gesperrten Luis Díaz auf dem linken Flügel. War lange Zeit überhaupt nicht zu sehen – und stand dann genau richtig: Traf nach Olises Ecke volley zum 1:1 (65.). Tahs 3:1 bereitete er mit Übersicht und Köpfchen vor.

HARRY KANE - NOTE 3: Mit mehreren Chancen, es fehlten jedes Mal die entscheidenden Zentimeter – wie bei seinem Pfostentreffer (37.). Kane im Pech.

RAPHAEL GUERREIRO, LEON GORETZKA, HIROKI ITO, ALPHONSO DAVIES und NICOLAS JACKSON kamen zu spät für eine Bewertung.