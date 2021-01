Coman zurück im Mannschaftstraining: Comeback gegen Gladbach?

Nach seiner Verletzungspause hat Kingsley Coman wieder am Mannschaftstraining teilgenommen. Ein Comeback gegen Borussia Mönchengladbach rückt näher.

Kingsley Coman ist in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. (Archivbild)

München - Gute Neuigkeiten von der Säbener Straße! Kingsley Coman ist nach seiner Muskelverletzung ins Mannschaftstraining des FC Bayern zurückgekehrt.

Am Montagvormittag stand der Flügelflitzer 40 Minuten mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Im Anschluss an die Einheit absolvierte der französische Nationalspieler noch Spints und Steigerungsläufe.

Entwarnung bei Serge Gnabry

Ein Comeback am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (20.30 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) wird somit immer wahrscheinlicher. Der 24-Jährige hatte sich im letzten Spiel des Vorjahres bei Bayer Leverkusen (2:1) eine Zerrung zugezogen. In den vergangenen Tagen absolvierte Coman nur Einzeltraining, auch beim erfolgreichen Jahresauftakt gegen Mainz 05 (5:2) konnte der Franzose nicht mitwirken.

Entwarnung gibt es bei seinem Teamkollegen Serge Gnabry: Den Offensivmann (Prellung am Schienbein) hat es nicht schlimmer erwischt, er wird am Montag behandelt. Gnabry musste gegen Mainz nach einem Foulspiel in der 76. Minute ausgewechselt werden.