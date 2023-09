Coman und Guerreiro zurück beim FC Bayern – Goretzka und Upamecano pausieren

Die FC-Bayern-Stars Kingsley Coman und Raphaël Guerreiro trainieren wieder mit der Mannschaft vor dem Start in die Champions League gegen Machester United.

München - Positive Personalmeldungen beim FC Bayern vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United am Mittwoch (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) in der Allianz Arena: Kingsley Coman (27) war am Montag zum Start der Trainingswoche wieder im Kreise seiner Teamkollegen und absolvierte das volle Programm.

Der Franzose hatte das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (2:2) am vergangenen Freitag wegen muskulärer Probleme verpasst. Nun ist er wieder eine Option für den Kader. Auf den offensiven Außenpositionen setzt Trainer Thomas Tuchel (50) derzeit meist auf Leroy Sané (27) und Serge Gnabry (28). Auch am Mittwoch gegen die Engländer?

Erster Pflichtspieleinsatz winkt: Raphaël Guerreiro wird wieder zur Alternative

Besonders erfreulich aus Münchner Sicht: Auch Neuzugang Raphaël Guerreiro (29) nahm am Mannschaftstraining teil – erstmals seit Ende Juli. Der Portugiese hatte sich in der Saisonvorbereitung einen Muskelbündelriss in der rechten Wade zugezogen und wartet daher noch auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz für den deutschen Rekordmeister.

In absehbarer Zeit könnte es nun aber so weit sein, Guerreiro ist eine wertvolle Alternative auf der linken Abwehrseite und im zentralen Mittelfeld.

FC Bayern: Leon Goretzka und Dayot Upamecano trainieren individuell

Dort war zuletzt Leon Goretzka (28) als unumstrittener Stammspieler gefragt. Der DFB-Star setzte am Montag mit dem Teamtraining aus und übte stattdessen individuell im Kraftraum. Belastungssteuerung bei Goretzka, keine Verletzung.

Auch Innenverteidiger Dayot Upamecano (24) absolvierte eine individuelle Einheit. Das Duo soll am Mittwoch zur Verfügung stehen.