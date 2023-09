Champions League im Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gegen Manchester United – Endergebnis 4:3

FC Bayern: Favorit in Gruppe A und das Streben nach dem Finale

Mit Blick auf die aktuelle Form geht der FC Bayern als klarer Favorit in das so prestigeträchtige Duell zwischen dem englischen und dem deutschen Rekordmeister. Auch mit Blick auf die restlichen Gegner in Gruppe A (Galatasaray Istanbul und FC Kopenhagen) dürfte der Gruppensieg nur über den FC Bayern gehen. Sommer-Neuzugang Harry Kane will in seiner ersten Saison beim deutschen Rekordmeister ins Finale der Königsklasse stürmen. "Es ist der größte Wettbewerb, den es in Europa gibt. Das Finale in Wembley wäre für mich natürlich nochmal etwas Besonderes", so der Top-Stürmer, der in seinen ersten fünf Pflichtspielen bereits mit vier Toren und einem Assist zu glänzen wusste. Trotz der Euphorie rund um seine Person und dem nahezu perfekten Saisonstart der Münchner sei das Finale "noch weit weg". "Wir fangen jetzt an, haben eine schwierige Gruppe, die wir überstehen müssen"; blickt Harry Kane nach dem Motto "step-by-step" nach vorne.