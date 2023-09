Tickets für FC Bayern gegen Manchester United gewinnen

In der Bundesliga ist der FC Bayern, der deutsche Rekord- und Serienmeister, weiterhin ungeschlagen. Doch jetzt geht es für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel, der aber am Mittwoch eine Sperre absitzen muss, auf der internationalen Bühne los. Die AZ verlost 3 x 2 Eintrittskarten für das Heimspiel.

18. September 2023 - 15:46 Uhr

Am Mittwoch, 21 Uhr empfangen die Bayern in der Königsklasse den Traditionsklub Manchester United, an den die Münchner nicht die besten Erinnerungen haben. Das Finale 1999 ist da eine tiefe, unvergessene Wunde. Auch für Bayerns Torjäger und Toptransfer Harry Kane ist die Partie sicher eine ganz besondere, schließlich spielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bis zu dieser Saison in der Premier League noch regelmäßig gegen Manchester United – nun erstmals im Trikot des FC Bayern.

Gewinnspiel: FC Bayern gegen Manchester United

Und das Beste ist: Sie, liebe AZ-Leserinnen und Leser, können live und kostenlos bei diesem Königsklassen-Knaller dabei sein: Die Abendzeitung und Bayern-Sponsor Paulaner verlosen 3 x 2 Eintrittskarten (Kategorie 1) für dieses prestigeträchtige und richtungsweisende Aufeinandertreffen.