Cancelo Culture: Bayern-Neuzugang knallt Krise und Trainer-Anweisung weg

Anweisung vom Trainer ignoriert und trotzdem ein gefeiertes Debüt: João Cancelo kam erst kurz vor dem DFB-Pokalspiel in München an, zeigte aber gleich, wie er dem FC Bayern helfen kann.

Mainz - Endlich wieder zum Dahinschmelzen. Die Krisen-Bayern sind Schnee von gestern und der Triple-Traum lebt weiter. Im DFB-Pokal zeigten die Jungs von Julian Nagelsmann einen völlig überzeugenden Auftritt. Es war der erste für den FC Bayern im Fußballjahr 2023.

Großen Anteil daran hatte Last-Minute-Zugang João Cancelo. Seinen ersten Assist im ersten Spiel für die Bayern hätte es jedoch gar nicht geben sollen, denn Trainer Julian Nagelsmann gab ihm eine andere Anweisung...

Erst am Tag zuvor kam Cancelo beim FC Bayern an

Nach 70 Minuten war Schluss für den Neuzugang, der erst einen Tag zuvor von Manchester City an die Isar wechselte. Da war es auch mehr als verständlich, dass er auf dem Weg zur Auswechselbank ein wenig durchpusten musste. Trotzdem huschte ihm ein Zahnpasta-Lächeln übers Gesicht. Er wusste: Sein Debüt war geglückt.

Zeigte einen guten ersten Auftritt im Bayern-Trikot: João Cancelo (l.).

Cancelo schaltet sich von der ersten Minute in den Bayern-Angriff ein

Als die Aufstellung eine Stunde vor Anpfiff herauskam, wurde gerätselt: Wo spielt Cancelo? Links oder rechts? Auf Nachfrage dazu grinste Nagelsmann nur verschmitzt: "Ich lasse noch ein bisschen offen, wo er spielt". Am Ende startete er auf der rechten Seite vor der Dreierkette (durch). Schon in den ersten Minuten sah man ihm den Zug zum Tor an.

Jede Aktion von ihm wirkte durchdacht, brachte Ruhe und gleichzeitig Gefahr ins Bayern-Spiel. "Die ersten zwei, drei Aktionen waren unglaublich kreativ von ihm. Den ersten Ball spielt er mit dem Außenrist 'no-look' in die Tiefe", lautete nach dem Sieg das anerkennende Feedback vom Trainer.

Cancelo ignoriert Anweisung von Nagelsmann und gibt einen Assist

Seine erste Vorlage im Bayern-Trikot gelang ihm bereits nach rund einer Viertelstunde. Ein ganz einfacher Angriff wurde bis zur Grundlinie ausgespielt. Seine Flanke fand Eric Maxim Choupo-Moting. So einfach kann der FC Bayern sein.

Und das, obwohl sich Neuzugang Cancelo in dieser Aktion gegen die Anweisung seines Trainers stellte. Nagelsmann rief von draußen "Benji" und forderte damit einen Rückpass auf Benjamin Pavard. Die Flanke war da schon passender und am Ende waren alle froh über den kleinen Alleingang. "Irgendwann wird er auch mal einen Fehlpass spielen", sagte Thomas Müller grinsend zum Debüt in den Katakomben von Mainz zu seinem neuen Mitspieler. "Nicht überbewerten, aber an sich war das ein Top-Start."

Joshua Kimmich, ebenfalls mit einer guten Leistung, attestierte seinem neuen Kollegen "eine riesige Qualität". "Ich glaube, das konnte er heute schon zeigen und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir noch sehr viel Spaß mit ihm haben werden", sagte Kimmich weiter.

Auch Bayern-Torschütze Jamal Musiala war begeistert vom Debüt des Portugiesen: "Er passt direkt super rein, er ist technisch gut, seine Flanken sind überragend", sagte der Offensivmann nach dem Spiel.

Anweisung ignoriert? Das sagt Nagelsmann

Nagelsmann selbst relativierte die Szene nach der Partie etwas: "Ich habe nicht gesagt, dass er nicht flanken soll. Generell ist es mein Job, ihm auch noch eine andere Lösung aufzuzeigen. Wenn er dann flankt, dann soll er es gerne machen", sagte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz. Für Nagelsmann sei der Matchplan, der den Spielern vor der Partie gezeigt wird, ein Vorschlag. "Aber am Ende, wenn sie selbst entscheiden, dann sollen sie die Dinge mit 100 Prozent durchziehen, dann dürfen sie auch alles selber entscheiden."

Laut Nagelsmann sei es ein Punkt des Matchplans gewesen, mehr zu flanken, "um Stress zu erzeugen". "Ich verbiete keinem Spieler eine Flanke, sondern ich versuche, ihm aufzuzeigen, dass er auch die Option hat, einen Rückpass zu spielen, wenn der Druck zu groß wird. Aber ich bin froh, dass er geflankt hat", erklärte Nagelsmann weiter.

Plündert der FC Bayern das Festgeldkonto für João Cancelo?

Die ersten Fans wollten am liebsten schon nach dieser ersten zählbaren Cancelo-Aktion die Kaufoption ziehen. 70 Millionen Euro stehen im Raum. Gehen die nächsten Spiele so weiter, wird das Festgeldkonto sicher geplündert. "Wir haben mit ihm einfach eine zusätzliche Option über den Flügel. Trotz dass er Außenverteidiger ist, können wir sehr offensiv spielen", erklärte Nagelsmann, der an diesem Abend sicher verschmerzen konnte, dass Cancelo nicht immer auf den Chef hört – er ist ja noch nicht lange in München...