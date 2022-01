Bouna Sarr: Beim FC Bayern ein Flop, in der Nationalmannschaft gefeiert

Bouna Sarr gilt beim FC Bayern weiterhin als Verkaufskandidat. In seiner Heimat Senegal wird der Rechtsverteidiger für seine Auftritte beim Afrika Cup hingegen gefeiert.

München - "Er wird uns auf einer wichtigen Position helfen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic bei der Verpflichtung von Bouna Sarr im Oktober 2020. Eine wirkliche Hilfe war der Rechtsverteidiger für den FC Bayern bisher allerdings noch nicht. Seit seinem Wechsel kam er lediglich 25 Mal für den deutschen Rekordmeister zum Einsatz, zumeist als Joker.

Auch unter Julian Nagelsmann ist der 29-Jährige kein Faktor, seine Backup-Rolle hinter Benjamin Pavard verlor er zu Saisonbeginn gar an Youngster Josip Stanisic. Sarr gilt als Verkaufskandidat bei den Münchnern.

Sarr ist in der Nationalmannschaft gesetzt und überzeugt

Der derzeit stattfindende Afrika Cup bietet da eine gute Chance, sich ins Schaufenster zu spielen. "Ich werde das Turnier nutzen, um zu zeigen, was ich kann", kündigte Sarr vor dem Turnier in der "L'Equipe" an und lässt nun Taten folgen.

Bayerns Außenverteidiger lieferte ab und hatte einen entscheidenden Anteil am Gruppensieg Senegals – ohne Gegentor zogen die Westafrikaner ins Achtelfinale ein. In allen drei Vorrundenspielen stand Sarr 90 Minuten auf dem Platz und überzeugte gar im rechten Mittelfeld. Der 29-Jährige, der erst im Oktober sein Länderspieldebüt feierte, ist aus der senegalesischen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken.

Im Senegal feiert man die Auftritte von Bouna Sarr

Sein Heimatland liegt ihm aktuell zu Füßen und feiert seine Auftritte beim Afrika Cup in Kamerun: "Sind Sie auch der Meinung, dass Bouna Sarrs Leistung bislang außergewöhnlich war?", postete der senegalesische Verband bei Twitter. Von den Usern gibt es viel Zuspruch, vom besten rechten "Außenverteidiger des Kontinents" ist mitunter die Rede. Balsam für die Seele des bisherigen Bayern-Flops!

Auch in Europa bleiben seine guten Leistungen beim Afrika Cup offenbar nicht unentdeckt. Mehrere Vereine, unter anderem die AS Rom oder der OSC Lille, sollen sich bereits nach dem Defensivspieler erkundigt haben. Potentielle Abnehmer für Sarr? Seine Auftritte im Trikot der Nationalmannschaft geben jedenfalls in vielerlei Hinsicht Anlass zur Hoffnung, denn auch Nagelsmann und Co. werden die Spiele ihres Schützlings weiter verfolgen, zumal Pavards Backup Stanisic weiterhin verletzt fehlt.