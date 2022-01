Bayerns Campus-Offensive: Das ist der Plan mit Wanner und Co.

Die Münchner setzten in schwierigen Corona-Zeiten noch mehr auf den Nachwuchs, gleich drei Talente kommen. Holger Seitz lobt Paul Wanner in der AZ: "Guter Junge, bodenständig, sehr gutes Elternhaus."

München - Selten zuvor, womöglich noch nie haben sich die Bosse des FC Bayern so für einen 16-Jährigen eingesetzt wie in diesem Fall - doch Paul Wanner ist eben in jeder Hinsicht eine Ausnahme.

Paul Wanner: Mehr als ein talentierter Nachwuchsspieler für den FC Bayern

Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Technische Direktor Marco Neppe wollen den im Sommer auslaufenden Ausbildungsvertrag mit Wanner unbedingt verlängern - selbstverständlich zu deutlich verbesserten Konditionen. Der offensive Mittelfeldspieler (Geburtsdatum: 23. Dezember 2005) hat im Profi-Training und bei seinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen gegen Gladbach und Köln gezeigt, dass er schon jetzt mehr ist als ein talentierter Nachwuchsspieler. Er kann "oben" mithalten, Akzente setzen - und deshalb möchte Wanner auch in Zukunft regelmäßig im Team von Trainer Julian Nagelsmann dabei sein. Am Coach wird dieser Plan kaum scheitern.

Paul Wanner. © imago/Eibner

"Er muss klar bleiben im Kopf, dann steht ihm Tür und Tor offen", sagte Nagelsmann über Wanner. Der Youngster sei "ein unfassbares Talent, linker Fuß, sehr schnell, sehr ballsicher, mutig".

Immer mehr Talente vom Bayern-Campus erhalten eine Chance

Und er steht symbolisch für die Campus-Offensive, die bei Bayern gerade zu beobachten ist. Denn immer mehr Talente erhalten in Nagelsmanns Mannschaft Chancen, auch Lucas Copado (18), der ebenfalls schon in der Bundesliga debütieren durfte, oder Arijon Ibrahimovic (16) und Gabriel Vidovic (18). Wanner ragt aktuell heraus.

"Paul ist einfach ein guter Junge, bodenständig und aus einem sehr guten Elternhaus", sagt Holger Seitz, der Sportliche Leiter des Bayern-Campus, in der AZ: "Er hat jetzt einen ersten kleinen Schritt gemacht, viele weitere werden noch folgen müssen."

Sportlicher Leiter des Bayern-Campus: Holger Seitz. © picture alliance / Guido Kirchner/dpa

Was angesichts der Doppelbelastung alles andere als einfach ist. Denn Wanner, der aus Amtzell im Allgäu stammt und eine österreichische Mutter hat (Papa Klaus war Fußballprofi in Österreich), geht aufs Gymnasium in die zehnte Klasse, er will sein Abitur schaffen. Und nebenbei bei den Profis glänzen. Eine reizvolle, aber eben auch anstrengende Situation.

Holger Seitz: "Bestätigung für unsere Nachwuchsarbeit beim FC Bayern"

In der Nachwuchsabteilung wird Wanners Weg als beispielhaft angesehen. "Es freut uns alle am Campus sehr, wenn unsere Talente bei den Profis mittrainieren oder wie in diesem außergewöhnlichen Fall mit den vielen positiven Corona-Fällen im Kader auch kurzfristig aushelfen dürfen", sagt Seitz über die Debüts von Wanner und Copado: "Es ist eine Bestätigung für unsere Nachwuchsarbeit beim FC Bayern, wenn unsere Spieler zum Einsatz kommen und dann auch noch positiv auffallen. Und natürlich liefert das zusätzliche Motivation für alle unsere Talente, die auch nach oben wollen - aber auch für jeden einzelnen Trainer und jeden einzelnen Mitarbeiter. Es zeigt allen, was möglich ist."

Zumal die Zusammenarbeit mit Nagelsmann und dessen Trainerteam "sehr gut" funktioniert, wie Seitz erklärt: "Wir stehen im engen Austausch mit dem Trainer-Team der Profis, ich speziell mit Xaver Zembrod, mit dem ich nahezu täglich spreche. Somit ist gewährleistet, dass Julian immer auf dem neuesten Entwicklungsstand unserer Campus-Talente ist. Das gesamte Profi-Trainerteam war früher selbst im Jugendbereich tätig und kann sich deswegen sehr gut in die Talentförderung reinfühlen. Das spüren alle, insbesondere unsere Talente."

Campus-Offensive des FC Bayern nimmt ordentlich an Fahrt auf

In wirtschaftlich schwierigen Corona-Zeiten mit Verlusten im dreistelligen Millionenbereich setzt Bayern noch mehr auf den Nachwuchs - das zeigen auch die jüngsten Transfers der Talente Matteo Perez Vinlöf (16/Schweden) und Hyunju Lee (18/Südkorea), die sich am Campus für höhere Aufgaben empfehlen sollen. Der Däne Jonathan Asp Jensen (16) wird der nächste Neuzugang sein.

"Es ist immer wichtig, dass wir frühzeitig ein gutes Scouting haben, das uns gute Talente sichert - auch im Verhältnis zu anderen europäischen Klubs, was die finanziellen Mittel angeht", sagte Nagelsmann. Man müsse da "einfach den Tick kreativer" sein. Die Campus-Offensive nimmt gerade ordentlich an Fahrt auf.