Blick hinter die Kulissen: Doku des FC Bayern bei Amazon Prime startet am 2. November

Der FC Bayern öffnet seine Türen für Amazon Prime. Die Doku "Behind the Legend" mit Einblicken in den Alltag des Rekordmeisters erscheint am 2. November.

München - Pflichtprogramm für jeden Fan des FC Bayern: Eine sechsteilige Dokumentation über den deutschen Rekordmeister startet am 2. November auf Amazon Prime Video.

Die Doku-Serie unter dem Titel "FC Bayern - Behind the Legend" soll "bisher nie dagewesene Einblicke in die Abläufe und Geschehnisse an der Säbener Straße sowie in das Leben der Fußballstars des Vereins, auf dem Grün und im privaten Umfeld" geben.

"In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Klub so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten", sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn. "Es ist eine tiefblickende Serie für Fans auf der ganzen Welt und sicher auch für die interessant, die es sonst nicht mit dem FC Bayern halten."

Doku startet mit dem Champions-League-Finale 2020

Kapitän Manuel Neuer meinte: "Wir sind ein ganz besonderer Klub. Wir haben ein eigenes Profil, ein eigenes Gesicht, und das soll man kennenlernen." Neuer verwies auf die bisherigen Aufnahmen des hauseigenen FCB-TV-Teams: "Wir Spieler kennen das aus der Vergangenheit, man wird ständig begleitet." Eine solch hautnahe Doku über ihren Lieblingsklub kennen die Fans des FC Bayern aber noch nicht.

Die Dokumentation startet mit dem Sieg im Champions-League-Finale 2020 in Lissabon und endet mit dem Saisonfinale 2021.