Bester Torjäger Europas: Bayerns Robert Lewandowski erhält "Goldenen Schuh"

Am Dienstag erhält Bayern-Stürmer Robert Lewandowski den "Goldenen Schuh". Die Auszeichnung wird an den erfolgreichsten Torschützen Europas in einer Saison verliehen.

20. September 2021 - 13:14 Uhr | AZ/dpa